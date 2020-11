Zuchovicki: "El Gobierno está haciendo lo imposible por no devaluar"

El economista y gerente de Desarrollo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Claudio Zuchovicki, consideró que el Gobierno "está haciendo lo imposible por no devaluar", lo que incluye "utilizar reservas que no son de ellos o liquidez que no es de ellos".

"Tengo la sensación que el Gobierno está haciendo lo posible por no devaluar y lo imposible también. Siguen perdiendo reservas porque a pesar que el precio es caro hay más comprador que vendedor", analizó.

En el marco de su exposición en la EFIWeek, remarcó que siempre "las mega devaluaciones generan crisis políticas más profundas donde saben que los perjudicados son ellos".

"El dólar linked va a subir pero el 4% mensual. Estos meses lo van a poder manejar por demanda cíclica de pesos pero en el verano te quiero ver", advirtió.

Zuchovicki pronosticó que "se va a caer el poder de consumo porque la plata vale menos ya que la inflación le está ganando al salario y eso va a traer una inestabilidad complicada y va a traer problemas sociales".

Y graficó: "No va a devaluar el Gobierno, va a devaluar el mercado y ahí el dólar linked puede ser una variable".

"El dólar es realmente caro y ahí la inflación le va a ganar. Al final de este proceso el que va a ganar es el que tiene resguardo de valor. Va a haber empresas que van a ganar y por eso este circuito termina con una suba de Bolsa", resumió.