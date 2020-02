Zawadzki: "Vemos un espiral de tasas descendente de tasas, lo que es virtuoso para la economía"

En una nueva edición de Mercados a Fondo, El Cronista conversó con Alex Zawadzki, director Schweber Securities y director de BYMA sobre cuestiones de financiamiento de las Pymes en el mercado de capitales. Zawadzki ve un proceso virtuoso que surge de la baja de tasas de la economía, haciendo que se beneficien las Pymes para poder obtener financiamiento en el mercado de capitales a tasas mas convenientes. El director Schweber Securities y de BYMA resaltó la negociación de cheques durante el 2019 a la vez que señaló el mayor protagonismo que está teniendo la factura de crédito electrónica como nueva herramienta de financiamiento.

La Factura de crédito electrónica (FCE) está tomando cada vez protagonismo como herramienta de financiamiento. ¿Como están viendo la utilización de la FCE por las Pymes?

La FCE nace con la ley de financiamiento productivo. Existe un cronograma de adecuación en el cual las empresas pasan a estar obligadas a realizar su facturación vía FCE, en especial lo que es la facturación de Pymes a empresas grandes. Es un círculo virtuoso en el cual las Pymes logran llevar su tradicional factura en formato papel hacia una factura electrónica. Le permite a las pymes llevar esa factura mediante un proceso totalmente electrónico integrado con caja de valores al mercado de capitales.

Allí aparecen las Alycs como intermediarios para hacer efectivo el financiamiento….

Exactamente. La Pyme lleva esa factura al mercado para negociarla a través de una Alyc. Esta en la fuerza de distribución de cada Alyc la cantidad de pymes que puede reclutar para negociar ese instrumento en el mercado. Es un producto que esta ganando mucha capilaridad. Las Pymes van entendiendo cual es la dinámica y que ya no hay una sola vía de descuento, sino que también se puede llevar a cabo través del mercado de capitales. Por su parte, las empresas grandes también están entendiendo como es la nueva dinámica y que el pago no se realiza desde la empresa grande a la Pyme sino que la factura la tiene un coemitente que tiene custodia en caja de valores, por lo que la empresa grande es notificada que tiene que pagar a Caja de Valores.

El año pasado hubo un boom global sobre los bonos verdes. ¿Como está el proceso en Argentina?

Totalmente de acuerdo. A nivel global la practica de los bonos verdes o sustentables son instrumentos que financian proyectos de desarrollo sustentable y que en el mundo está creciendo mucho ya que hay cada vez mas inversores que los productos que compran estén validados como sustentables. En Argentina, BYMA lanzó el panel de bonos verdes y sustentables. Hoy hay una sola emisora que es Plaza Logística cuyos bonos están validados como sustentables. Hay varias más en carpeta para ingresar al penal. Es algo muy positivo y es un tema que en el mundo se esta hablando mucho.

También se lanzó el panel de Gobierno corporativo. ¿Cómo avanzó en 2019 y que esperan para 2020?

El panel de Gobierno corporativo es listado de empresas que cumplen con los requisitos de mejores practicas de Gobierno corporativo como la exigencia de que haya un comité de remuneraciones y nominaciones, que haya una mujer en el directorio, que no sean compañías que tengan concentrados todo el capital en un solo dueño, etc. Son compañías que tienen buenos estándares de gobernanza. Hay empresas listadas y la ultima en listarse fue Banco Macro. Esperamos que la mayoría de las empresas termine sumándose al panel.

¿Cómo impacto la baja de tasas de la economía en el segmento de financiamiento de mercado de capitales para Pymes?

La baja de tasas que ocurrió entre diciembre y finales de enero fue muy positivo para las Pymes. Vimos una baja de tasas en línea con la baja de tasas de los bonos soberanos en pesos, Lecap, etc. Hoy las tasas de financiamiento Pymes rondan el 30% en términos generales.

¿Como ves las tasas hacia adelante?

Las tasas de toda la economía en general se están normalizando y están en un espiral de baja. Va en línea con la reconstrucción de la curva en pesos que está encarando el gobierno. Lo vemos como muy positivo. Vemos un espiral descendente de tasas que entendemos que va a continuar. Es un círculo virtuoso y va a ser virtuosos para la economía que cada vez más pymes puedan financiarse a mejores tasas. El ultimo canje de Lecap por Lebad fue exitoso. La tasa de caución que se negocia en Byma está en finales de 35% y vemos que se está normalizando el mercado de pesos después de un par de meses álgidos.

En términos nominales el año pasado tuvo récord de negociación que continuó en enero…

Efectivamente creció mucho. Las Pymes utilizan este instrumento cada vez más. El rol del mercado de capitales es importante porque conecta el financiamiento con ahorro. Ese es rol dinamizador del mercado de capitales que genera un beneficio de la economía. La pyme val mercado, al igual que el inversor. El inversor va a pagar la mejor tasa que esta dispuesto a invertir mientras que la Pyme va a ofrecer la mejor tasa a la cual esta dispuesta a financiarse. Se genera un punto de equilibrio en el cual cada uno obtiene su mejor interés. Distinto seria una transacción entre privados en donde juega el poder de negociación de cada uno. Hay otro factor que juega como la liquidez en el mercado.

¿Por qué es importante el rol de las sociedades de garantías reciprocas (SGR) en el segmento de financiamiento?

Lo que hace la SGR es darle un aval a la Pyme por lo cual el inversor que compra el crédito esta comprando el crédito de una empresa que ya tiene estudio el balance y que ya conoce y que tiene un fondo de garantía detrás de que las obligaciones de esa Pyme que está avalando se va a cumplir. Así se dinamiza mucho más el mercado ya que el inversor no tiene que estudiar a cada pyme cuyo crédito está comprando, sino que hay un abanico de SGR que el inversor tiene estudiada y el inversor decide comprar ese crédito.