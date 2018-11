Zawadzki: "Más empresas van a sumarse al mercado buscando fondeo en 2019"

Las Pymes tienden a ser las primeras víctimas de contextos como el actual, con un nivel de tasas que les dificulta el financiamiento. En ese contexto, el mercado funcionó como una vía de fondeo alternativa importante y ha demostrado a muchas compañías lo eficiente que puede ser conseguir crédito de esa forma. El Cronista conversó con Alexander Zawadzki, la joven promesa del mercado que, con 29 años, es director de Schweber Securities, director de BYMA y director del Mercado Argentino de Valores (MAV).

-¿Cómo ven al mercado de financiamiento Pyme?

-Vemos un mercado en el que se va reactivando el financiamiento de proyectos de mas largo plazo con inversiones en tecnología e infraestructura, además de complementarse con créditos para capital de trabajo. Creemos en la función del mercado de capitales de conectar al tomador de crédito con el ahorro y cuanto mayor es el plazo del crédito, mejor para el desarrollo de la economía.

-Fueron meses complicados producto de la corrida...

-Naturalmente. Las altas tasas de interés son un factor que complica a las pequeñas y medianas empresas, pero entendemos que es una variable coyuntural y que está en proceso de corrección. Obviamente, la volatilidad del dólar también dificulta las proyecciones, pero esto depende mucho de los flujos que tenga cada empresa. La volatilidad de tasas y del dólar no impactó de manera equitativa entre todas las Pymes ya que muchas tomaron cobertura frente a la suba del tipo de cambio, o bien al momento de la suba de tasas ya tenían cubiertas sus necesidades de financiamiento.

-¿Ves a las Pymes financiándose en pesos o dólar?

-Es variado, dependiendo del producto con el cual se financie. Para las Pymes hay tres instrumentos básicos. Por un lado tenemos el cheque de pago diferido, que es el primer acercamiento de la Pyme al mercado de capitales, se puede emitir hasta un año de plazo y es en pesos. Por otro lado, las Pymes cuentan con el Pagare bursátil, el cual es hasta tres años puede ser en pesos y dólares y finalmente existe la obligación negociable Simple avalada (ON PYME simple). Este último es un régimen simplificado de emisión de obligaciones negociables para Pymes con el aval de una SGR. Las ONs son un instrumento que viene ganando mucho terreno y le permite a las Pymes estructurar de forma flexible la devolución de capital e intereses en un periodo mas largo de tiempo. Son todos productos diferentes.

-Las SGR son claves en dicho proceso...

-Tal cual. Las SGR cumplen un rol fundamental en el desarrollo del financiamiento a las Pymes. Son grandes dinamizadores de crédito, ya que con su aval le bajan el riesgo crédito al inversor, generando un círculo virtuoso en la economía y con alto grado de profesionalismo acompañan a la Pyme en el acceso al financiamiento en medio de la coyuntura.

-¿Qué rol va a cumplir la factura electrónica?

-La factura de crédito electrónica mipyme, fue un producto creado por la ley de financiamiento productivo. Es un instrumento que les va a permitir a las pequeñas y medianas a nivel nacional, acceder a financiamiento competitivo descontando sus facturas, todo a través de un proceso totalmente tecnológico y digital. La reglamentación esta en proceso de consulta, y esperamos que salga en los próximos meses. La misma va a poder ser avalada por una SGR.

-¿Qué rol tiene la tecnología en el mercado de capitales?

-La tecnología cumple un rol fundamental. Hoy todas las transacciones se realizan por medios digitales, lo que permite darle un alcance a nivel global al mercado de capitales, y ayuda a eliminar las asimetrías de información. Hoy toda la información del mercado de capitales esta disponible en Internet. La tecnología se transformo en un factor relevante para la competitividad en el mercado de capitales.

-¿Cómo imaginás el 2019 contemplando que es un año electoral?

-No veo impacto negativo por el hecho de que sea electoral. Vemos un año con el mercado creciendo, sumando más inversores y aumentando la canalización de ahorro vía mercado de capitales a la vez que esperamos que más empresas accedan al mercado buscando fondeo para desarrollar sus compañías. Siempre uno tiene la expectativa de que el mercado continúe con su evolución y tener al final del 2019 un mercado de capitales cada vez más grande y mas profundo que el año que se inicia.

-¿Cómo respondió el mercado de capitales este 2018 en plena corrida?

- Por distintos motivos muchos nuevos participantes ingresaron al mercado en busca de un activo puntual y una vez que lo conocieron y tuvieron una experiencia, fueron migrando a otros productos, ahí juega muy fuerte el rol de las ALYC y entidades financieras en la distribución de productos y servicios, que debe ser cada vez más amplia y profesional.

-El inversor que llegó al mercado entusiasmado por los rendimientos de 2017 y se fue en 2018 dolido. ¿Vuelve? ¿Cómo se lo recupera?

-No quiere decir que el inversor se haya ido. La idea de pensar en el mercado de capitales como un instrumento de ahorro a largo plazo implica tratar de dejar de lado la volatilidad diaria de las carteras.

-¿Cómo ves que hayan jugado las instituciones del mercado?

-Las instituciones están cumpliendo un rol fundamental en el desarrollo de la industria vía la creación de productos y la difusión de los mismos. Esperamos que dicho proceso continúe y buscando atacar claramente el desafío de tener cada vez mas participantes y mayor volumen. Para esto hay que incentivar el ahorro a largo plazo. El ingreso al indice de países emergentes de MSCI fue una buena señal, esperemos que dicho ascenso se extienda para el mercado local.

-¿Qué juega en contra de dicho desarrollo?

-No creo que haya un factor que juegue en contra pero veo que hay coyunturas que no favorecen. Históricamente vemos que las crisis permitieron capturar oportunidades de crecimiento. Creo que más allá de las crisis que sufre el mercado de capitales y el país, aquellos inversores que acceden al mercado de capitales, una vez que ingresan, no se van ya que entienden que es necesario para canalizar ahorro o conseguir financiamiento más barato, o mismo para generar coberturas de sus portafolios o flujos de las compañías.