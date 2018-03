Yahoo transmitirá la asamblea anual de accionistas de Berkshire Hathaway

El "Woodstock del capitalismo", uno de los eventos tal vez más esperados por los inversores internacionales, será transmitido de manera global por primera vez en medio siglo a través de Yahoo Finance. El sitio Web llegó a un acuerdo con el multimillonario Warren Buffett para transmitir en directo la asamblea anual de accionistas de su compañía, Berkshire Hathaway.



El evento, que tendrá lugar a fines de abril en Omaha, Nebraska, contará con una asistencia estimada de 40.000 accionistas de Berkshire Hathaway, pero Buffet quiso incrementar la asistencia de los interesados, por lo que su transimisión podría multiplicarse: la audiencia de Yahoo Finance supera los 75 millones de usuarios mensuales.

"Durante los últimos 50 años, hemos visto un enorme aumento en el interés por nuestra junta de accionistas. La asociación con Yahoo Finance nos proporciona la oportunidad de llegar a más gente que nunca, en los principales centros financieros de todo el mundo, desde Nueva York a China y más allá", dijo Buffett en un comunicado por el que anunció el acuerdo con el sitio.



"Yahoo Finance es una gran plataforma para llevar la energía y la emoción de lo que sucede en Omaha a un público informado en todo el mundo", agregó el multimillonario, que con sus 86 años no deja de sorprender en el mundo financiero.



Es que fue el mismo Buffet el que contactó a Yahoo, después de que la Web transmitiera un partido de fútbol americano de la NFL que se jugó en Londres, según el editor en jefe de Finanzas de Yahoo, Andy Serwer.

"Quiero hacerlo más grande. Hay una gran cantidad de demanda, sobre todo en lugares como China. La gente no puede ir. Sólo quiero hacerlo tan grande como sea posible", le había comentado Buffet a Serwer.



El portal de Internet iniciará su cobertura del evento el sábado 30 de abril a las 10:00 –hora local– con una emisión en directo desde el CenturyLink Center de Omaha, seguida de la transmisión en "streaming" del comienzo de la junta. El sitio planea ofrecer el audio de la reunión en mandarín, además de hacerlo en inglés.



De este modo, los espectadores podrán conocer de primera mano las opiniones de Buffet y su vicepresidente, Charlie Munger, y serán testigos de preguntas y respuestas con el público allí presente, además de recibir información de Berkshire y sus filiales.



Si bien Yahoo no pagará por los derechos de transmisión de la reunión, será capaz de vender publicidad para la transmisión en vivo, dijo Serwer. Los anuncios no se ejecutan durante la reunión, pero hay un espectáculo de medio tiempo previsto durante el período de almuerzo. Yahoo no tiene todavía un sentido de qué tan grande será la audiencia. "No sabemos cuántas personas van a verlo", dijo Serwer.



Lo cierto es que la junta general de accionistas de Berkshire se convirtió con el paso del tiempo en un evento icónico que atrae el interés de inversores y curiosos que peregrinan hacia Omaha, atraídos por el carisma de Buffet.



De hecho, el acontecimiento, que se prolonga durante todo el fin de semana, cuenta además con la esperada intervención del multimillonario, considerado por Forbes como el tercer hombre más rico del mundo, con una fortuna estimada de u$s 60.900 millones.