Ya se puede sacar créditos por celular con una selfie y en 90 segundos

De la mano de tecnologías más rápidas y seguras y del apetito de los usuarios por aprovechar las ventajas de la inmediatez, surgen cada vez más fintech en el mercado local. De hecho, hace solo tres meses se creó la Cámara de Argentina de Fintech y contaba con 13 compañías fundadoras, hoy son 54 los miembros aprobados.

Así, en un mercado donde sobran las ofertas escenario avalado por el Banco Central (BCRA), la clave es distinguirse del resto de los jugadores. Ayer se presentó Plata Ya, una aplicación que permite acceder a un préstamo en 90 segundos. Por si fuera poco, otorgan un máximo de $ 150.000 a pagar en hasta 36 meses.

"La nueva aplicación se descarga en cualquier celular y el usuario se registra sacándole una foto a su DNI y una "selfie", de modo que el sistema pueda validar la identidad. Mientras se realiza esta verificación, el sistema chequea el historial crediticio de la persona y en segundos le indica hasta cuánto dinero puede solicitar en préstamos y hasta cuántas cuotas tiene para devolverlo. El usuario sólo debe agregar su CBU y el dinero que haya solicitado se transfiere a su cuenta", detallan desde Plata Ya, una empresa de Sistemas Unificado de Crédito Dirigido.

En cuanto a la tasa, aclararon que no es prefijada sino que responde al historial del cliente. Es decir que no pagará lo mismo un usuario que nunca tuvo un inconveniente con un banco y quien, por ejemplo, pudo haber sufrido el rechazo de un cheque. "Las tasas del sistema bancario, en un segmento ABC1, rondan el 48%, mientras que con Plata Ya, ese mismo cliente paga un 52 o 53%. La diferencia es muy poca, es el precio por la velocidad de no pasar por un banco ni hacer ningún trámite", explican desde la fintech. Además, aseguran que los segmentos como C3, D1 y D2, tienen tasas por debajo de las del sistema bancario.

En cuanto al arribo de las fintech al mercado local, hay que citar a Moni, aplicación que en cuatro años ya otorgó 450.000 prestamos online. "Fuimos la primera fintench en dar préstamos en el momento. Nacimos con la idea de hacer todo el proceso de forma digital. Tarda unos segundos en procesar la información y el dinero se acredita dentro de la hora en la cuenta. Nacimos como un adelanto, un préstamos corto de 30 días, porque mientras más rápido te devuelven más aprendés quién te paga y quién no. Hoy tenemos multiproductos, prestamos a 3 y 6 cuotas, ofrecemos el pago de facturas y también su financiación. Y seguiremos sumando servicios", comentó Juan Pablo Bruzzo, cofundador de Moni. Otra diferencia importante es que están regulados por el Banco Central como proveedores no financieros de créditos.

Por su parte, Vivus nació con una característica muy llamativa: prestar a tasa 0%. Vivus, una empresa del grupo 4finance, ofrece microcréditos a corto plazo con una tasa del 0% en su primer préstamo. "Son créditos rápidos y sin garantías que van desde los

$ 3.000 a $ 8.000 a devolver dentro de un plazo de 30 días. Ofrecen el incentivo de que el primer crédito sea sin interés, a tasa 0%, devolviendo únicamente lo que se pide para estimular a nuestros potenciales clientes a que prueben el producto. Luego, para aquellos que vuelven a tomar un crédito, la tasa varía según el nivel de riesgo que posea ese cliente, pudiendo llegar hasta el 1% diario", señalaron desde la empresa.

Esta campaña de prestar sin interés seguirá durante el primer semestre de 2018, ya que de los préstamos otorgados un 30% es reincidente. Vivus prestó en 2016 $ 100 millones mientras y en lo que va del año ya adjudicó $ 250 millones, un total de 150.000 préstamos desde que iniciaron las operaciones.

Pero el atractivo del negocio también está en prestarle a emprendedores y Pymes. Credility se dedica a este segmento, por lo que los créditos son mucho más grandes y requieren más trabajo de análisis. Lleva otorgados más de 100 créditos por montos de hasta $ 1 millón. "Nuestro fuerte y nuestro diferencial es siempre la tecnología que usamos para calificar a las empresas. Gracias a un desarrollo propio, nos conectamos con muchas fuentes de datos, tanto tradicionales como alternativas, y esto es lo que nos permite calificar de forma más completa, mucho más rápido y a un menor costo a nuestros clientes. A diferencia de otras fintechs que solo pueden dar créditos a vendedores de ecommerce, nuestro scoring nos permite atender a empresas tanto online como tradicionales", subrayó Federico Gómez Romero, Ceo de Credility.