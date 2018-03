YPF subió casi 12% por Vaca Muerta y el Merval siguió de fiesta

En una jornada bursátil en la que el índice Merval marcó un nuevo récord al llegar a los 18.783 puntos, la noticia del día fue YPF, que avanzó un 11,84% y se vendió a $324,90 por acción. La petrolera replicó la tendencia en Wall Street: registró un alza de 12,93% y cerró a u$s 20,53.



La suba tiene un origen totalmente local, ya que se da en una semana en la que el petróleo acumula una caída de casi 6%. Sucede que, cuando comenzó la jornada, los inversores locales y extranjeros ya habían escuchado los anuncios presidenciales de inversiones por u$s 5.000 millones para el desarrollo de la producción de gas en el yacimiento neuquino de Vaca Muerta. "La empresa está yendo hacia un proceso de reconversión. La idea es optimizar la estructura de costos, que era un gran reparo del mercado a la hora de valuar YPF porque sus costos eran mayores a las de sus pares", explicó Juan Pablo Vera, de Tavelli y Cía..



Desde que el gobierno de Cristina Kirchner nacionalizó YPF, el 16 de abril de 2012, el papel tuvo altibajos tanto en la plaza local como en la externa. Inmediatamente después del anuncio, el ADR cayó de u$s 28 a poco más de u$s 14 y tocó un mínimo de u$s 9,57 el 16 de noviembre de ese año. A partir de ese momento, la cotización de YPF en Nueva York comenzó a recuperarse llegó a un máximo de u$s 38 en julio de 2014 –todavía muy lejos del máximo histórico de u$s 70 que alcanzó en 2005–. Hoy, el papel se mueve en el terreno de los u$s 20 y los especialistas dicen que todavía tiene terreno para crecer.



"Hace 10 días, YPF estaba en u$s 15 y ahora está en u$s 20. El papel se había ido hasta u$s 14, por la baja del petróleo. Sin embargo, no se pudo recuperar junto con el barril porque faltaba una buena noticia: creo que el anuncio del gobierno fue la buena noticia que necesitaba. El rally puede seguir o no, según cuánto valúe el mercado los anuncios. Lo que sí vale destacar es que ayer el mercado estuvo muy tomador, por lo que el apetito podría seguir mañana", analizó Germán Fermo, jefe de estrategia de Argenfunds.



Los especialistas coinciden en que el precio de la acción de YPF estaba atrasado en los paneles y, en un 2017 que empezó con euforia en el mercado local, el rezago en el precio de la acción de YPF fue aprovechado por los inversores: "Cuando el mercado percibe que una compañía puede ser más eficiente, sale a comprar", indicó Juan Pablo Vera.



Leonardo Chialva, director de Delphos Investment, completó: "No se podía pretender que el sector energético se despertara si no se modificaban las reglas. Con esta noticia, se empieza a pricear un cambio operativo, ya que se les dio un marco a las petroleras para que sustituyan las importaciones de gas e inviertan en el país".

El rally en la cotización ayudó a recuperar la capitalización bursátil de la petrolera estatal (cifra que surge de multiplicar la cantidad de acciones de una compañía por su cotización de mercado). En 2012, inmediatamente después al anuncio de la reestatización, la capitalización bursátil de YPF había caído hasta u$s 5160 millones (muy por debajo de los u$s 16.000 millones de enero de ese año). "Hoy, la compañía vale unos u$s 8000 millones", puntualizó Leonardo Chialva.



Los bonos de YPF también acusarán recibo de la suba de estos días, que supone un mayor flujo futuro de caja, por lo que se comprimirán los spreads y se alivianará el peso de la deuda de la compañía. Más allá de eso, los bonos de la petrolera siguen siendo atractivos: "De todas las curvas argentinas en dólares, prefiero duration media cuasi soberana (las provincias, salvo Chaco, e YPF). Yo vendería Bonar 24, que está muy caro, y lo cambiaría, por ejemplo, los bonos de YPF a 2024, que rinden más del 7%", recomendó Germán Fermo.



Entre las acciones que componen el índice Merval, ayer también tuvieron desempeños destacados Petrobras Argentina (+5,93), Pampa Energía (+4,85%) y Petrolera Pampa (+3,45%). Estas firmas, junto con el avance de YPF, empujaron al Merval hacia una suba de 1,47%. En cambio, San Miguel (-3,45%), Holcim (-2,56%) y Carboclor (-1,82%) presionaron a la baja.