Willy Kohan: "Es un cepo muy extremo y un golpe letal al futuro de las inversiones”

El periodista económico financiero Guillermo 'Willy Kohan' analizó la decisión del Gobierno sobre el nuevo impuesto al dólar y aumentar las restricciones para la adquisición de divisas extranjeras. En ese sentido consideró que se trata de cepo muy extremo y un golpe letal al futuro de las inversiones”.

“No está claro si el Gobierno está obligando a las empresas a ir al default o planteando que si quieren los dólares del Banco Central tienen que defaultear. Las empresas están endeudadas pero hay gente que tiene ahorros puestos en los bonos de esas empresas. Hay muchas provincias endeudadas en dólares”, explicó Kohan al empezar su habitual editorial en radio Mitre.

Para Kohan, “el Gobierno ha tomado el peor camino, como consecuencia de no haber hecho nada y haber regalado reservas durante meses”.

En tal sentido, aseguró que “esto va a paralizar las importaciones” y consideró que “es el camino de seguir estatizando al sector privado”.

“Es un cepo muy extremo y es lo contrario de lo que había declarado el ministro de Economía y el presidente de la Nación. Esto va a afectar la actividad económica, es un golpe letal al futuro de las inversiones”, manifestó Kohan.

En esa línea, el periodista ironizó: “El que gana en esta vida es un estafador como Bugs Bunny y los porteños que son estafadores que le quitan la comida a los pobres coyotes del conurbano”.

Al hacer foco en cómo afectará esta decisión a los mercados, sostuvo que "este miércoles los bonos del Canje de Deuda en el pre mercado de Nueva York se están derrumbando entre 3 y 4%. Es decir que, la primera reacción de los mercados a esta medida que ha tomado el Gobierno son claramente de salir corriendo. Hoy será un día muy complicado para el mercado financiero".

Por otro lado, consideró que "es una señal tremendamente negativa que es que el Gobierno, mirando el escenario político y económico, ha tomado la decisión de seguir emitiendo pesos todo lo que sea necesario para la provincia de Buenos Aires, para las medidas demagógicas como por ejemplo abrir una moratoria previsional".

"Esta idea de extremar el control de cambios, de extremar el control de precios al punto de que se las obliga a las empresas ya no solamente a trabajar a pérdidas, sino directamente a no pagar sus compromisos, a no poder importar insumos. Esta situación obviamente va a paralizar a todo el mercado de importaciones, pero desde el punto de vista de la actividad económica en general, del consumo y del beneficio de los consumidores estamos entrando en un túnel de mucha oscuridad", advirtió.

Para Kohan todavía "hay muchas preguntas que no están respondidas, y no queda muy claro cómo queda la postura del ministro de Economía, Martín Guzmán, que en los últimos días había planteado que no había que extremar el cepo. Una vez más quedó muy golpeada la credibilidad del equipo económica".

Al finalizar, con respecto a las recientes declaraciones de este miércoles del director del Banco Central, Miguel Pesce, que defendió al super cepo y cargó contra el dólar blue al sostener que ir a comprar dólares al mercado ilegal es “como ir a comprar repuesto a un desarmadero”, Kohan opinó: “Puedo dar una lista de presidentes del Banco Central y de economkistas de la Argentina que han dicho lo mismo. En general cuando se producen las corridas contra el peso, el responsable de velar por la estabilidad de la moneda local le echa la culpa a la gente. Pero este es el fracaso estrepitoso de la credibilidad del Banco Central y la consecuencia empezó en la administración Macri y ahora se las quiere obligar a las empresas a defaultear".

"Estas son las consecuencias de querer tapar el sol con las manos, cuando el bote ya tiene varios agujeros", concluyó.