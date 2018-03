Willy Kohan: “En Argentina no se invierte porque te funden con los impuestos”

El periodista económico Guillermo "Willy" Kohan habló sobre la decisión del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, de mantener firmes las tasas de interés y afirmó que “hay una situación complicada” respecto a las inversiones al señalar que "la gente sigue comprando dólares aunque la tasa de interés esté en el 38%".

“Hay una herencia inflacionaria y una decisión política de hacer el ajuste en cuotas. Por eso me llama la atención cuando el ministro de Economía plantea que los empresarios no tienen excusa para no invertir”, dijo Kohan en su habitual editorial económica, por radio Mitre.

“Uno entiende que el Gobierno tiene que generar expectativa y alentar las inversiones, pero el ministro ha olvidado que hay situaciones que son muy complicadas”, agregó al indicar que la inflación acumula un 14% desde enero y que “el dólar quedó medio atrasado".

"Los bancos siguen vendiendo entre u$s 800 millones y u$s 1000 millones por mes. La gente sigue comprando dólares aunque la tasa de interés esté en el 38%", criticó Kohan.

"En este país no se invierte porque te funden con los impuestos, esta historia del gasto público interno, del otro lado son los impuestos interminables", añadió.

En este sentido, Kohan indicó que en la Argentina los impuestos están indexados al 30% hace 4 años y que las empresas le pidieron por favor a Alberto Abad que retome los planes de pago. "Hizo bien en autorizarlo porque las cajas de las empresas no dan más", opinó.

"Muchos argentinos tienen los dólares escondidos porque se tuvieron que defender de un Gobierno que quería estropearle los ahorros. Resulta que ahora el Gobierno demora el blanqueo por el qué dirán, por el Panamá Papers, entonces estamos dando vueltas. Hay gente que quiere invertir y no puede", aseguró el periodista.