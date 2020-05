Wall Street tuvo su mejor mes desde 1983: ¿viene una segunda oleada de ventas?

El Dow Jones finalizó abril con su mejor mes en 82 años. A su vez, con el inicio de mayo vuelve a tomar protagonismo el famoso “sell in may and go away” -vendé en mayo y ándate-, sobre todo en un contexto de incertidumbre en relación al impacto económico por la crisis de coronavirus. Evidencia histórica muestra que gran marte de los mercados bajistas muestran rebotes mayores al 25% durante dicho proceso. Ello implica un riesgo para el mercado actualmente.

“Sell in may and go away” se refiere específicamente al patrón estacional que muestra que el mercado, en promedio, tiene un desempeño inferior desde mayo hasta finales de octubre. Esto se da ya que, a esta altura del año, se inicia el ciclo vacacional en EE.UU. en el cual los inversores deciden rearmar sus portafolios, generando inestabilidades en los mercados. Sin embargo, esta frase podría ser aún más resonante y de mayor importancia luego de que los principales índices americanos tuvieron su mejor abril en 82 años y en medio de un contexto de incertidumbre por el coronavirus .

En el último mes, los tres índices más importantes de Wall Street cerraron con fuertes subas. El Nasdaq ganó un 14%, seguido por el selectivo S&P 500 que subió un 11,5% y el Dow Jones con ganancias mensuales en abril del 10,1%.

Ahora bien, si se toma en consideración el avance desde el piso del 23 de marzo hasta los valores actuales, se observa que el Nasdaq subió un 28,5% mientras que el Dow Jones y el S&P 500 subieron 30,2% y 31% respectivamente.

El rally mensual para el Dow y el S&P 500 marcaría su mejor nivel desde 1987 y el mejor abril desde 1938, según Dow Jones Market Data. El avance del Nasdaq Composite sería el mejor desde 2000 y su mejor abril registrado en la historia. En otras palabras, los mercados disfrutaron de una sólida racha de abril hasta el momento, pese a haber observado un deterioro de ventas provocado por la pandemia Covid-19, el cual afectó a más de tres millones de personas, 1 millón solo en los Estados Unidos, y se cobró la vida de casi 230,000 en todo el mundo, según a los datos agregados por la Universidad Johns Hopkins.

¿Tiene sentido este rebote?

La pregunta que ronda entre análisis de los inversores es si ¿este rebote tiene sentido? ¿Tiene lógica que se dé un avance tan fuerte en medio de un escenario de crisis profunda, histórica disparada del desempleo y en medio de una recesión mundial, la cual tiene riesgos de transformarse en una depresión?

Aparentemente, los inversores están apostando a que el brote viral que devastó al mercado laboral, elevando el número total de estadounidenses a alrededor de 30 millones y probablemente llevando la tasa de desempleo a los peores niveles desde la 'Gran Depresión', es probable que finalmente disminuya en los próximos meses.

Gastón Sempere, Estratega de Inversiones de First Mariva explicó que la recuperación de las acciones en Wall Street se dio una vez que el índice de volatilidad alcanzó su techo.

“La primera condición necesaria para que se logre un piso en los precios de las acciones suele ser que la volatilidad financiera comience a bajar, gracias a una política monetaria expansiva. El segundo factor, más tarde fue la aprobación de los paquetes de ayuda fiscal en EE.UU. y Europa , y finalmente el tercer factor fue el aplanamiento de las curvas de contagio en Italia, España y Estados Unidos, lo cual fue incrementando las expectativas de una flexibilización de las medidas de confinamiento que habían frenado la actividad económica”, comentó Sempere.

Dado que los mercados siempre descuentan con antelación los eventos, como en este caso el fin de la recesión, el momento del eventual piso luce parece razonable. Aun así, remarca que la magnitud de la recuperación es más discutible.

“Hay que tener en cuenta que recién comienzan a conocerse los primeros datos recesivos y la variabilidad en las proyecciones será muy alta. Además, las ganancias de las compañías que hasta ahora reportaron en EEUU cayó 16% interanual y muchas se abstuvieron de realizar proyecciones. Por otro lado, las medidas de distanciamiento social luego del levantamiento de las cuarentenas podrían continuar afectando la actividad económica”, dijo el estratega de inversiones de Firts Mariva.

Finalmente, hacia adelante Sempere afirmó que “entre los factores de riesgo/sorpresa, en caso de que vuelva a registrarse una nueva ola de contagios, las acciones podrían volver a retroceder en busca de un nuevo piso, mientras que si se acortan los tiempos de investigación para lograr una vacuna, las subas podrían acelerarse".

¿Un rebote falso?

Los analistas de Schroders realizaron un análisis sobre los mercados bajistas más importantes de la historia de Wall Street y resaltaron que en 11 de los 13 mercados bajistas desde 1885 en el cual el Dow cayó al menos un 25%, ha habido un rebote de al menos el 10% durante dicho proceso hasta que finalmente el mercado alcanzó su piso. Es decir, el merado suele generar falsos rebotes o también conocido el "rebote de gato muerto".

De hecho, en su estudio resaltan que la cantidad de rebotes falsos durante los mercados bajistas del Dow Jones suelen ser más de uno. Según su análisis, la cantidad promedio de rebotes falsos en cualquier gran mercado a la baja ha sido de alrededor de tres

“El número de rebotes falsos entre 1929 y 1932 fueron ocho. Es decir, el Dow se recuperó al menos un 10% en ocho ocasiones antes de que finalmente tocara fondo. En cinco de estos, el rebote superó el 20%. Dos veces superó el 30%. En el caso más extremo, se disparó un 48% en solo alrededor de cinco meses entre el 13 de noviembre de 1929 y el 17 de abril de 1930, antes de caer en casi un 30% en los próximos dos meses. Y luego en otro 80% en los próximos dos años. Mas recientemente, hubo cuatro rebotes falsos en cada una de la crisis financiera mundial de 2008-2008 y el colapso de las puntocom”, señalaron