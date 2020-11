Wall Street sube y las acciones argentina en Nueva York trepan hasta casi 18%

Los inversores en Wall Street sigue haciendo caso omiso a la incertidumbre electoral y mantiene la tendencia alcista, evidenciando fuertes avances en los principales índices americanos. Los futuros en Wall Street indican una apertura alcista, liderada por el sector tecnológico. A su vez, las acciones en Europa también registran ganancias aunque más moderadas. El resultado electoral hasta ahora deja contentos a todos, menos aDonald Trump. Por último, y contagiada del contexto global, los bonos argentinos amplían el rebote iniciado a comenzó de semana y también operan al alza.

Las acciones argentina en Nueva York trepaban fuerte, lideradas por Tenaris (18%), Mercadolibre que gana 9,5% en Wall Street, seguida por Banco BBVA y Banco Macro que suman 8,4% y 7,1% respectivamente. Mas abajo le siguen Grupo Financiero galicia (5,3%), Grupo Supervielle (2,2%) e YPF (5,6%) entre las que mas ganan el jueves. El Merval por su parte suma 1,7% hasta los 47,811 puntos.

La renta fija argentina también opera al alza, con subas de más de 2% en distintos tramos de la curva y de esta manera intenta recuperar parte de lo perdido en las últimas semanas, fundamentalmente desde que los nuevos bonos comenzaron a operar en el mercado tras el canje de deuda y en el que llevan acumuladas pérdidas de más de 25%.

De esta manera, los bonos en la parte corta de la curva de ley NY, con los vencimientos a 2029 y 2030 suben 1,14% y 1,35%. Los Globales 2035 y 2038 ganan 2,25% y 1,33% respectivamente mientras que en la parte más larga las subas son de 1,83% y 2,00% para los Globales a 2041 y 2046 respectivamente. De esta manera, en la última semana los bonos acumulan una recuperación de hasta 7%.

De todos modos, los bonos se mantienen operando en niveles muy deprimidos y con tasas de interés muy altas para el actual contexto financiero global. La parte corta de la curva argentina de ley NY rinde entre 12% y 15%, mientras que la parte más larga rinde 14,2%. Así, la curva soberana se muestra desplazada al alza e invertida, fiel reflejo de la incertidumbre que tiene el mercado respecto de la capacidad de pago del Gobierno sobre dicha deuda recientemente reestructurada.

El riesgo país se aleja de a poco de los 1500 puntos y se ubica en 1413 puntos básicos el jueves, cayendo 18 puntos basicos respecto del ultimo cierre. A estos niveles, el riesgo pais muestra una suba de 31% respecto a los niveles que supo alcanzar el índice tras el canje de la deuda a comienzo de septiembre pasado. Esto habla del deterioro que sufrieron los bonos en el ultimo tiempo y que las tasas de interés de la deuda se encuentra en niveles muy altos.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones señalaron que si bien la mejora actual es positiva, para lograr una fuerte comprensión de spreads se necesitarán cambios estructurales.

Según detallan en su informe diario, los analistas de Portfolio Personal Inversiones, con la actual mejora, la curva logro desplazarse ligeramente a la baja

“En este marco, el Riesgo País vuelve a caer algunos puntos hasta casi los 1.430 pts y sigue alejándose de máximos. De todas formas, como venimos remarcando, los problemas de fondo persisten, y para generar una recuperación sostenida, van a ser necesarios cambios estructurales”, agregaron desde PPI.

.

Luego del coronavirus, las elecciones en EE.UU. fue el tema central en Wall Street a lo largo del año, bajo la expectativa de que una victoria de Trump podría garantizar la continuidad de la tendencia alcista mientras que una victoria de Biden podría ponerla en riesgo bajo la expectativa de suba de impuestos a las corporaciones, lo cual golpearía a la rentabilidad de las grandes empresas. Sin embargo, y a pesar de que aún no hay un claro ganador en las elecciones, las acciones no solo no caen sino que generaron un rally espectacular en las últimas 48 horas. Nada parece detener a Wall Street más allá de que haya buenas o malas noticias, más o menos incertidumbre.

De esta manera los principales índices en Wall Street muestran una apertura positiva con el Dow Jones subiendo 2,04%, el Selectivo s&p 500 avanzando 2,2% y el Nasdaq sumando 2,5%. En lo que va del año, estos índices suben 7,5%, 9,5% y 38,5% respectivamente.

En el caso de las acciones en Europa, estas también operan en verde en el día de la fecha, aunque con ganancias bastante mas moderadas. El Ibex35 de España, el FTSEMIB de Milán y el Dax alemán son los índices que más ganan en Europa, subiendo 1,95% cada una de ellas.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que la mejora en los índices americanos estaría relacionada con una victoria de Biden pero con los republicanos conservando el control mayoritario del Senado.

“Con los republicanos conservando el control del senado se da un escenario que limitaría la capacidad del candidato demócrata de aumentar los impuestos corporativos, y promulgar regulaciones más estrictas en algunas industrias, incluida a la tecnología. Aunque, como hemos remarcado, retrasaría un nuevo paquete fiscal. En este sentido, la política monetaria pasa a tener un rol determinante para el mercado, para lo cual nos mantenemos atentos a la reunión de la FED que finaliza hoy”, afirmaron.

Leonardo Chialva, director de Delphos Investment sostuvo que con el actual resultado quedaría Biden en la Casa Blanca pero los republicanos más fuertes en el Congreso, ganando escaños en la Cámara Baja y reteniendo el Senado.

“Se da un resultado que deja poco margen para cosas "raras", definiendo como ganadores tanto a sectores que se suponía que podían andar bien con Biden o con Trump. Es decir, las tecnológicas verían bloqueados proyectos anti monopolio y las petroleras también evitarían nuevas leyes contrarias a su sector. Las nuevas energías no tendrían todo el apoyo que se suponía con un Congreso con esta composición. El mundo emergente dejaría atrás la volatilidad e intensidad de las "guerras comerciales" de Trump. A su vez creemos que los estímulos fiscales seguirían en curso en un contexto de segunda ola, y en que buena parte del desempleo pasa a ser permanente. Más gasto fiscal es casi seguro. Más impuestos no. Más regulaciones tampoco. Y la guerra comercial sería menos intensa. Festejos por todos lados en el corto plazo, aunque ya llegará el tiempo de separa la "paja el trigo" para evaluar realmente el programa económico de Biden y la composición de su equipo de asesores”, comentaron.

El problema central que podría generar volatilidad en los mercados es que, si se demora mucho mas el resultado electoral, este podría demorar la aprobación de paquetes de estímulo fiscal urgentes que necesita la economía americana.

Sobre este puntos, Keith Wade, Chief Economist de Schroder señaló la división política que esta resultando de la actual elección podría tener impactos en el Congreso y por lo tanto en la economía.

“Biden aún podría convertirse en presidente, pero las esperanzas demócratas de ganar la Cámara de Senadores se están desvaneciendo. Eso significa que estamos ante un Congreso dividido y podría implicar una continuación del estancamiento que impidió que se apruebe el paquete fiscal en los últimos meses para apoyar a la economía golpeada por Covid-19. Ahora existe la perspectiva de una continuación del status quo, con una presidencia de Trump y un Congreso dividido. Este es un resultado que vería menos estímulos y el relanzamiento de las guerras comerciales, factores que limitarían el crecimiento", afirmó Wade

Por ahora, ningún resultado claro es probablemente el peor posible desde una perspectiva económica a medida que aumenta la incertidumbre y se desvanecen las esperanzas de estímulo.

“Mientras tanto, podría haber un desafío legal de cualquiera de las partes, lo que podría significar que no tenemos una imagen clara durante días mientras esperamos que la Corte Suprema opine. Tal incertidumbre, si se prolonga, pondría las decisiones en suspenso y paralizaría partes de la economía”, explicó el estratega de Schroders.