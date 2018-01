Wall Street no opera por el feriado en honor de Martin Luther King

El mercado de Wall Street no opera hoy por el feriado en conmemoración del nacimiento del reverendo Martin Luther King, que se celebra los terceros lunes de enero.

El viernes último la bolsa de Nueva York cerró en alza, con un avance del 0,89% del Dow Jones, mientras que el Standard & Poor´s ascendió 0,67% y el Nasdaq subió 0,68%.

Asimismo, la mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street (ADRs) concluyeron la jornada del viernes con tendencia positiva. Los papeles de Edenor treparon 2,85%, a u$s53,40 cada uno.

Los otros avances más importantes los registraron los ADRs de Ternium (2,72%, u$s 34,40), Galicia (2,58%, u$s 70,75), y TGN (2,44%, u$s 23,10).

Cada año, el tercer lunes de enero, los estadounidenses conmemoran al líder de los derechos civiles asesinado, quien entre los años 1950 y 1960 organizó protestas no violentas contra la segregación racista, la lucha por la igualdad de las personas de color y su derecho al voto.