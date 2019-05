Wall Street no frena su marcha pese a señales pesimistas que aún persisten

Como si se tratara del mito de Ícaro en versión bursátil, pero con final feliz, parecería que no existe sol que pueda derretir las alas, ni nada que impida a Wall Street seguir volando hacia nuevos récords y alcanzar valores nunca antes vistos. El optimismo que hoy existe en los principales mercados financieros de EE.UU. es tan grande que, desde principios de año, el índice S&P 500 lleva ganado un 17,5% y el Nasdaq un 22%. Casi que se podría hablar de un milagro de la fe, sobre todo teniendo en cuenta las señales pesimistas que todavía persisten.

Como ha sido la tónica de los últimos tiempos, las acciones de tecnología siguen siendo las locomotoras que tiran del tren de los mercados. La semana pasada se alcanzaron nuevos récords en el Nasdaq, superando el lunes 29 de abril los 8.173,05 puntos, aunque después el indicador perdió un poco de su energía luego de que se dieran a conocer los resultados de Alphabet (Google), por debajo de las expectativas previas.

Mientras tanto, el índice que engloba a las 500 mayores compañías estadounidenses siguió avanzando hasta el miércoles, cuando tocó su techo histórico de 2.951,47 puntos, su máximo valor alcanzado hasta ahora, pero seguramente no por mucho tiempo. Porque la expectativa entre todos los operadores, analistas e inversores es muy "bullish", es decir que son pocos los que apuestan a un cambio abrupto de tendencia. Y eso que la corrección del último trimestre de 2018 dejó varios heridos de consideración.

En el sube y baja

¿Qué pasó durante los tres meses fatídicos de octubre a diciembre del año pasado? Resulta que los mercados creyeron que el día tan esperado de la famosa corrección había llegado. Al igual que los habitantes de California saben desde hace décadas que, en algún momento, les va a llegar "The big one", un terremoto mucho más devastador que todos los que conocieron hasta ahora, los inversores saben que el mayor rally alcista de la historia de Wall Street tiene que terminarse en algún momento, solo por una cuestión vinculada con la física.

Más allá de las leyes de gravedad que estipulan que todo lo que sube, al final termina bajando, en el caso de los mercados es sabido que no existe ningún sendero de crecimiento que tienda a infinito. En algún momento se dan las correcciones y tomas de ganancias, más allá de que este rally alcista se haya iniciado en un momento de profunda crisis como fue la subprime, y de ahí que haya durado tanto tiempo. Pero si bien en octubre pasado se pensó que ese instante estaba llegando, después de un trimestre todos volvieron a ponerse en modo positivo.

Para ponerlo en números, vale decir que, de un pico del S&P 500 a fines de septiembre hasta el piso de mediados de diciembre, el derrumbe alcanzó el 18%, mientras que, en el caso del Nasdaq, la caída superó el 21%. Y que luego, a partir del rebote del 17 de diciembre, el S&P 500 lleva ganado al día de hoy más de un 20%, y el Nasdaq más de un 30%, y eso en menos de cinco meses.

Superhéroes al rescate

Si en ese momento se pensó que el cambio de tendencia había llegado, los mercados no contaron con la astucia de los principales bancos centrales, verdaderos superhéroes en esto de sostener el crecimiento en el precio de las acciones.

Por más que 2018 terminaba pintando mal para los inversores, por la guerra comercial desatada entre EE.UU. y China, por las políticas monetarias contractivas de la Reserva Federal y por el estallido de la burbuja de las criptomonedas, la "mano invisible" de la política (más precisamente la de Donald Trump cuando teclea en su celular para disparar un tweet) pudo más y forzó a un cambio copernicano en la visión de Jerome Powell, presidente de la Fed.

"Seremos pacientes mientras vemos cómo evoluciona la economía", fue la frase fetiche pronunciada por el funcionario que cambió completamente las expectativas, sumado a la decisión de frenar las subas de tasas de interés de referencia, medida que aún hoy es muy festejada por los mercados.

"El rebote bursátil, que sobre todo se explica por un regreso del apoyo de los bancos centrales, fue mucho más importante que lo estimado previamente, pero igual somos prudentes porque es poco habitual que un 'bear market' (mercado bajista) se limite a tan solo tres meses", afirmó Emeric Preaubert, presidente de Sycomore Asset Management.

Mejor de lo esperado

Lo que el analista pone en consideración es que, desde el lado positivo, las actuales subas en Wall Street se explican principalmente por la pausa de la Fed, pero también por los buenos resultados corporativos, muchos de ellos superiores a lo esperado.

En ese sentido, con la mitad de las compañías del S&P 500 que ya publicaron sus resultados trimestrales, un 77% obtuvieron ganancias mayores que las estimaciones previas, y un 55% vendió más que lo que se esperaba. Lo que hace que los analistas ya se empiecen a entusiasmar y hablen de que "Wall Street todavía podría crecer un 5%, alimentado por la mejora en las ganancias de las empresas durante el segundo trimestre y por el pago de altos dividendos", de acuerdo con Jean Vielle, de HPC Finance.

Pero desde el lado negativo, Preaubert recuerda el porrazo que se dieron todos en octubre y que los motivos de esa caída siguen estando ahí. La guerra comercial entre EE.UU. y China no se terminó, por más que todavía sigan negociando, la política monetaria de la Fed puede cambiar en cualquier momento y el panorama ponerse oscuro muy rápido. Como dicen en Wall Street, "Sell in May and go away until Saint Leger's Day" (vendé en mayo y andate hasta el día de Saint Leger, que es a mediados de septiembre).