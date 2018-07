Wall Street dividido: los bancos no se ponen de acuerdo sobre bolsa local

Con las acciones argentinas desplegando su peor performance en dólares desde 2011, los precios hoy vuelven a la renta variable argentina atractiva con una visión de mediano plazo. Esta es la opinión del banco de inversión Bank of América Merrill Lynch aunque no es del todo compartida por sus rivales UBS y JPMorgan. Más cerca del Bank of America, con un sesgo positivo, también se pronuncia Morgan Stanley. Claramente, los analistas del exterior están divididos sobre el rumbo que elegirá la bolsa local.

En un informe elaborado por los analistas de Bank of América Merrill Lynch (BOFAML) titulado "La política silencia a las acciones, pero nosotros seguimos siendo constructivos", aseguran que el aumento de las presiones económicas y políticas en Argentina han contribuido a un debilitamiento de las acciones argentinas. En ese sentido, esperan anuncios de política en las próximas semanas que deberían ayudar a reducir el nivel de incertidumbre.

"A pesar de los riesgos claros, seguimos siendo constructivos en los mercados de renta variable argentinos con una vista de 6-12 meses, que se basa principalmente en nuestra creencia de que el gobierno de Macri trabajará para construir un consenso con segmentos de la oposición (incluidos algunos gobernadores peronistas), buscando llevar a cabo medidas orientadas a cumplir los objetivos fiscales y permitir una recuperación gradual en los precios de la energía para compensar los efectos de la reciente devaluación", señalan. Con la valoración del mercado en niveles bajos, ven gran potencial de recuperación y sus recomendaciones incluyen Telecom Argentina, YPF, Pampa Energía, Central Puerto, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro, Supervielle y Loma Negra.

Con un tono similar, el banco de inversión Morgan Stanley es optimista. En su ultimo informe los analistas señalan que a pesar de la mayor volatilidad, las expectativas de ingresos netos de los bancos permanecen sin cambios para 2018. Desde el banco de inversión destacan que la desconexión entre los fundamentos y valoración y mantienen la recomendación de sobre-ponderar Argentina.

Por SOFÍA BUSTAMANTE Mirá también El dólar bajó otros 40 centavos pero en una City menos convencida Al igual que el lunes, el tipo de cambio perdió terreno a $ 28,65. Pero la rueda no fue bajista de principio a fin. Si bien el dólar arrancó débil, el anuncio del Tesoro sobre la extensión al jueves del plazo del canje de Lebac a Letes generó muchas dudas.

También apuntan que el consenso entre los bancos con los que han tenido contacto los analistas de Morgan Stanley ven poco probable que cambien materialmente las posibilidades de reelección de Macri el próximo año. Dicen que los candidatos de la oposición no han capitalizado la corriente de eventos y que las elecciones todavía están demasiado lejos, por lo que la popularidad puede revertirse mucho antes del comienzo del ciclo electoral.

La apuesta es al sector bancario. "Esperamos que el crecimiento de las ganancias en Argentina supere ampliamente a los pares regionales. Después del 50% de caída hasta la fecha, las acciones de los bancos argentinos cotizan a un precio atractivo, visto por sus múltiplos, tanto en términos absolutos como en relativos. Dicho esto, creemos que las perspectivas de crecimiento de las ganancias por acción son muy superiores en Argentina. Los riesgos a considerar incluyen la continuidad de las políticas económicas pasadas que han derivado en una alta inflación y bajo crecimiento económico así como la devaluación del peso, potenciales cambios regulatorios, el posible incremento de una intervención del gobierno, entro otros factores".

El precio objetivo de Morgan Stanley para Grupo Financiero Galicia es de 58 dólares para finales de 2018, es decir, un 39% desde los valores actuales. También esperan que Banco Macro cierre el año en 120 dólares (43% de suba en el segundo semestre), Banco Francés en 21 dólares (37% de avance), y Supervielle en 26 dólares, ganando un 52% en el segundo semestre.

Por otro lado, luego del ascenso a emergente, ven un potencial del 42% en dólares para mediados de 2019 para el índice MSCI Argentina y recomiendan sobre-ponderar las acciones de Galicia, Supervielle, Edenor, Pampa y Loma.

De la vereda de enfrente, la semana pasada el banco de inversión JPMorgan rebajó las acciones al rango neutral por el menor crecimiento y mayores expectativas de inflación en un contexto global adverso que complica el financiamiento de déficits gemelos.

También con un tono pesimista, UBS recortó las proyecciones de ganancias de los bancos argentinos y corrigió a la baja los precios objetivo de las acciones financieras.

Desde UBS esperan un consumidor más débil, debido a la persistencia inflación y erosión salarial. "Ahora esperamos que el crecimiento crediticio se desacelere a 38% en términos nominales para los bancos, frente al 53% en 2017".

En cuanto a Grupo Financiero Galicia (GGAL), desde UBS recomiendan comprar la acción, con un objetivo de suba de 46 dólares, lo que implica un 21% de suba desde los precios actuales. Aún así, la visión es bastante bajista ya que han recortado el precio objetivo desde 75 dólares hasta los valores actuales de 46 dólares, es decir, un 61%. Con Banco Francés, los analistas de UBS se muestran neutrales y le colocan un objetivo de 16 dólares, lo que implica una suba del 15% desde los valores actuales. Al igual que Galicia, el recorte en sus precios objetivos ha sido significativo ya que previamente esperaban que llegase a 26 dólares.

Con respecto a Banco Macro, se muestran neutrales y proponen objetivos de 121 dólares de acá a 12 meses en niveles de 72 dólares, es decir, una suba de 9%. Han reducido su objetivo a 72 dólares desde los 121 dólares previos (casi 60%).

Finalmente, para el caso de Grupo Supervielle, los analistas de UBS se muestran bajistas en el informe, recomendando vender la acción y esperando que la acción se mantenga en los 12 dólares, es decir, los niveles con los cuales se encuentra operando actualmente. Han reducido su previo objetivo en un 35% para los próximos 12 meses.