Wall Street corta su caída y deja atrás el lunes negro

Los principales indicadores de Wall Street operan con leves ajustes a media sesión, apenas un día después en el que el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, se hundió más de 4 por ciento a raíz de la preocupación que genera entre los inversores el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años.

El Dow Jones desciende 0,22%, hasta los 24292,58 puntos.

El selectivo S&P 500, que mide el comportamiento de las principales 500 empresas que cotizan en el mercado neoyorquino,

En tanto, el Nasdaq Composite, donde cotiza la mayoría de las firmas de tecnología e internet, cae 0,31%, hasta situarse en las 6946,15 unidades.

El rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos subía este mediodía a 2,777% tras tocar ayer un pico 2,885% para bajar más tarde luego a 2707%.

Los inversores están nerviosos, además, porque el Departamento del Tesoro elevará sus emisiones de deuda de forma significativa este año para compensar una reducción en las compras de deuda de la Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos.

El Tesoro venderá u$s 66.000 millones en deuda esta semana, incluyendo u$s 26.000 millones en notas a tres años en el transcurso de la rueda, u$s 24.000 millones en bonos a 10 años mañana, y u$s 16.000 millones en bonos a 30 años el jueves.