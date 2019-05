Wall Street, bonos de EE.UU. y bolsas europeas cayeron tras los anuncios de Trump

Los retornos de los bonos del Tesoro estadounidense y los principales índices de Wall Street cerraron en baja por la renovada tensión comercial entre China y Estados Unidos que llevó a que los inversores optaran por el bajo riesgo de la deuda gubernamental por sobre las acciones y otros activos considerados de riesgo.

Los principales índices de Wall Street llegaron a caer casi un 1% a media rueda, luego de que en la tarde del domingo los mercados a futuro retrocedieran 2%, debido a la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con una nueva suba de aranceles a productos chinos valorados en u$s 200.000 millones. Finalmente, la baja se amortiguó.

Las imposiciones sobre los bienes del gigante asiático, actualmente de un 10%, llegarían al 25%, luego de que se hayan mantenido sin cambios por los avances en las negociaciones comerciales. Los inversores temen que un desbaratamiento del diálogo entre Washington y Pekín agrave una desaceleración global, según analistas, tras datos alentadores recientes en China, Europa y Estados Unidos.

Donald Trump amenazó con elevar los aranceles a productos chinos a 25%.

El Promedio Dow Jones Industriales, el principal indicador de la bolsa neoyorquina, retrocedió 0,25% y terminó en 26.438,48 unidades.

El selectivo S&P 500, que mide el comportamiento de las principales 500 compañías del mercado neoyorquino, cayó 0,45% y concluyó en 2932,47 puntos.

El Nasdaq Composite, que sigue la evolución de las más importantes firmas de servicios digitales y de internet, perdió 0,50% y finalizó en 8123,29 enteros.

Por su parte, en las operaciones cercanas al cierre, el rendimiento del bono a 10 años era de 2,4998%, un descenso de 3 puntos básicos desde el viernes. El retorno del papel a 2 años era de 2,3107%, con una caída de 2,8 puntos básicos.

El descenso de los rendimientos fue mitigado por la oferta de deuda del Tesoro de esta semana y la cautela de algunos inversores de cara al reporte sobre los precios al consumidor que entregará el gobierno el viernes.

El Departamento del Tesoro estadounidense venderá u$s 84.000 millones en bonos, incluyendo u$s 38.000 millones en notas a 3 años, u$s 27.000 millones en papeles a 10 años y u$s 19.000 millones en bonos a 30 años. Esas ventas trimestrales de deuda refinanciarían u$s 55.400 millones de los tenedores de bonos y recaudarían u$s 28.600 millones en nuevo efectivo para el gobierno federal.

¿Qué pasó en Europa?

Más temprano, las bolsas europeas cerraron en baja, también por temores a un recrudecimiento de la guerra comercial.

En Alemania, el DAX 30 de Frankfurt cayó 1,01% y cerró en 12.286,88 puntos. El CAC 40 de París cayó 1,18% y terminó en 5483,52 unidades.

El IBEX 35 de Madrid perdió 0,84% y concluyó en 9331 enteros; mientras que el FTSE 100 de Londres fue el único que tuvo una jornada positiva, con un alza de 0,44% que lo llevó a los 1188,2 puntos.

Fuente: Investing.com

Pero los mercados más afectados fueron los del sudeste asiático. La Bolsa de Shanghai sufrió su mayor desplome en tres años, de 5,58%, la peor en tres años; mientras que el Hang Seng de Hong Kong retrocedió más de 3%.

Si bien en Japón hubo feriado y por lo tanto no hubo acción bursátil, los futuros del índice Nikkei caían anoche más de 2%.