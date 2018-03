Wall Street cerró en baja arrastrado por Apple y atento a Japón

Wall Street cerró hoy con fuertes pérdidas arrastrado por Apple y tras las decisión del Banco Central de Japón de mantener su programa de compra de activos, en un contexto de deflación inminente.

El Dow Jones de industriales bajó un 1,17%, cayó así 210,79 puntos y terminó en 17.830,76 unidades,

A la vez, el selectivo S&P 500 bajó un 0,92% hasta los 2.075,81 enteros y el índice compuesto del mercado Nasdaq perdió un 1,19% hasta las 4.805,29 unidades.

Los operadores en Nueva York cerraron la jornada con fuertes pérdidas arrastrados por Apple, cuyas acciones cayeron hoy un 3,08 % después de que el inversor Carl Icahn –de gran peso en el mercado- anunciara que ha vendido todas sus participaciones en el gigante tecnológico.

La sesión había arrancado con descensos pronunciados en medio de una oleada de ventas en las principales bolsas mundiales después de que el Banco Central de Japón decidiera mantener su programa de compra de activos sin añadir medidas adicionales, y así decepcionando las expectativas de un incremento en las medidas de estímulo para combatir la deflación que está sufriendo la economía del país.

Sin embargo, algunos inversores remontaron los descensos animados por el buen desempeño de la red social Facebook, que llegó a subir más de un 10 % y terminó el día con un ascenso del 7,20 % tras sus buenos resultados trimestrales.

Por lo demás, se conoció que el PIB de Estados Unidos aumentó un 0,5% en el primer trimestre, su menor incremento trimestral en dos años, mientras que las peticiones del subsidio de desempleo subieron en 9.000 la semana pasada y quedaron en 257.000.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió hoy 1,54 % y cerró en u$s 46,03 el barril, en niveles que no se veían desde comienzos de noviembre pasado. Sin embargo, la suba no logró contener las pérdidas.

El sector tecnológico encabezó las pérdidas en Wall Street, con una fuerte caída del -1,95 %, por delante del financiero (-1,19 %), el energético (-1,12 %), el industrial (-0,90 %), el sanitario (-0,56 %) o el de materias primas (-0,01 %).

Al final de la jornada los treinta valores del Dow Jones cerraron en números rojos, liderados por Apple (-3,08 %), Cisco Systems (-2,39 %), IBM (-2,23 %), Home Depot (-2,20 %), Microsoft (-2,04 %) o Intel (-2,02 %).

También bajaron Boeing (-1,66 %), Goldman Sachs (-1,58 %), United Technologies (-1,57 %), DuPont (-1,54 %), Verizon (-1,30 %) o Visa (-1,26 %) y en la parte baja de la tabla se situaron Procter & Gamble (-0,16 %), Coca-Cola (-0,11 %) y General Electric (-0,06 %).

Al cierre de la sesión bursátil el petróleo de Texas cotizaba a 46,03 dólares, el oro avanzaba a 1.269,2 dólares, la rentabilidad de la deuda pública a diez años bajaba al 1,828 % y el dólar perdía terreno frente al euro, que se cambiaba a 1,1350 dólares.

¿Qué pasó en Europa?

Las principales bolsas del Viejo Continente finalizaron la jornada bursátil con tendencia mixta, por la cautela que generó entre los inversores la decisión del Banco Central de Japón.

En Inglaterra, el FTSE 100 ganó 0,03%, hasta los 6.322 puntos; y en España, el IBEX 35 mejoró 0,68%, hasta los 9.269 enteros.

En Alemania, el DAX 30 ascendió 0,21%, hasta los 10.321,15 puntos; mientras que en Francia, el CAC 40 cedió 0,04%, hasta ubicarse en las 4.557,36 unidades.