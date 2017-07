Vuelven a caer depósitos en dólares por salida de fondos del blanqueo

En el sexto mes del año, los depósitos del sector privado en pesos y en dólares se comportaron en forma dispar. Mientras que los primeros sumaron un promedio de

$ 31.871 millones en términos nominales, los segundos cayeron u$s 712 millones con respecto al mes anterior. A pesar de ello, en términos de variación interanual, los depósitos en moneda extranjera muestran un avance promedio muy superior a los realizados en pesos, ya que crecieron un 94% desde junio de 2016 impulsados por el blanqueo contra un incremento de 26% que anotaron los depósitos en moneda doméstica.



Por el lado de los depósitos en dólares, durante junio se confirmó la tendencia declinante que ya se había visto en mayo (-u$s 289 millones). Los ahorros en dólares dentro del sistema cayeron u$s 712 millones en promedio. En parte, el recorte tiene que ver con la liberación del "blanqueo hormiga", ya que aquellos que sinceraron dinero en efectivo estaban obligados a dejarlo depositado en sus cuentas por 6 meses. A medida que se va cumpliendo ese plazo, los blanqueadores empiezan a disponer de su capital. Durante junio se liberaron los fondos de aquellos que blanquearon en diciembre.



El informe del BCRA presentó una hipótesis acerca del posible destino para los dólares que salen del sistema bancario: "La reducción correspondiente al sector privado estaría vinculada a una decisión de cartera por una preferencia por otros instrumentos financieros (Letes del Tesoro Nacional y Fondos Comunes de Inversión). Así, los depósitos en dólares del sector privado alcanzaron un saldo de u$s 22.700 millones al término del mes". En línea con lo que sostuvo la autoridad monetaria, el Ministerio de Finanzas dejó de prorratear las órdenes de compra de Letes en dólares menores a u$s 50.000 a partir de mayo y los ahorristas pudieron acceder masivamente a ellas.



Los blanqueadores más conservadores, en tanto, destinan sus dólares al mercado inmobiliario, cuyas cifras están mostrando fuertes mejoras desde hace varios meses. De acuerdo el último informe del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, la cantidad de escrituras de compraventa de inmuebles aumentó en mayo 39,7% interanual.



Por otro lado, como era de esperar en el mes del pago de aguinaldos, los depósitos en pesos que más subieron fueron los que están en caja de ahorro. Entre el último día de mayo e igual jornada de junio sumaron

$ 63.830 millones y anotaron una variación mensual promedio de $ 22.294 millones. También crecieron, aunque en menor medida, las cuentas corrientes, que aumentaron $ 5333 millones entre mayo y junio y registraron una variación promedio mensual de $ 8627 millones.



Entre los ahorros en moneda doméstica, el único rubro que mostró un retroceso durante junio fue el de los plazos fijos. Sobre ese punto, el informe monetario mensual publicado por el Banco Central (BCRA) destacó: "El crecimiento en las colocaciones a la vista más que compensó la leve reducción en las pactadas a plazo fijo. Mientras que los depósitos a plazo fijo de menor monto (menos de $1 millón) continuaron creciendo, los mayoristas volvieron a exhibir una reducción, en un período caracterizado por la mayor demanda de liquidez por parte de las empresas para hacer frente al pago del medio salario anual complementario y en el que el spread entre las tasas de Lebac y las de plazos fijos continuó siendo positivo". Al mismo tiempo, la entidad subrayó que, en términos reales, los plazos fijos en pesos del sector privado se redujeron.