Vuelve "la mesa" a jugar papel clave en la nueva intervención al dólar

La apertura del mercado volverá a concitar atención luego del debut el viernes de la nueva política de intervención del BCRA, cuando, tras anunciar una devaluación de casi 1% del dólar oficial, llevándolo a $ 76,95, anticipó que hoy colocaría una postura de venta a $ 77,10.

El saldo fue de una subida del blue hasta $ 150, y el contado con liquidación con una leve baja de 0,1%, para cerrar a $ 145,75. Pero este número fue conseguido con el BCRA vendiendo u$s 150 millones y una novedosa jugada de la ANSeS, tal vez por única vez, para, sobre la hora, bajar en $ 4 el CCL.

"No hay volumen de mercado en el CCL, no llega a operar 15 millones de nominales por día; quisimos salir el viernes y solo a última hora, antes del cierre, logramos vender u$s 3 millones para bajar $ 4 al contado con liquidación", relata una alta fuente del gabinete económico, al tanto de la intervención del Fondo de Garantía de Sustentabilidad 8FGS) de la ANSeS.

El BCRA no intervino ni tampoco, a pesar de lo declarado el jueves sobre su nueva política, quiere hacerlo, ya que haría bajar el precio de los bonos en dólares que tiene en cartera y subiría el riesgo país.

Pero la estrategia del FGS fue distinta. Según supo El Cronista, vendió u$s 3 millones que tenía de liquidez. Con eso, compró el AL 30, el bono que reemplazó al Bonar 24 y que más se usa para CCL (la ANSeS sólo tiene AL 35, que no marca precio en el liqui). La compra de AL 30 fue contra MEP, y lo vendió contra pesos, para hacer una ganancia contable. Como los dólares líquidos se lo toman al valor oficial $ 76,95, y ahora podrá ingresar el martes a la licitación de letras del Tesoro dólar linked a $ 150, con el doble de valor en la licitación. Para esa licitación el FGS tiene como destino $ 1000 millones en cartera.

Un sector del Gobierno cree que el Central podría hacer lo mismo y que, en lugar de vender u$s 150 millones de reservas, intervenga con u$s 147 millones y con u$s 3 millones compre AL 30 contra MEP y los venda contra pesos, para hacer bajar al CCL. Según esta sugerencia financiera intra Gobierno, esos fondos puede colocarlos en letras dólar linked, con una ganancia contable para la autoridad monetaria, ya que tiene dólares valuados a $ 75 y los puede colocar a 150 pesos.

"Al vender los bonos contra pesos se genera un doble efecto: sube el precio de los bonos, baja el riesgo país y el precio del liqui", afirman en el Palacio de Hacienda, donde son más proclives a intervenir para aquietar las aguas, luego del rumor generado por la huida de BlackRock, que habría vendido los u$s 3000 millones que tenía en el segundo bono de la deuda externa, el equivalente al AL 35 de hoy.

El "Día D" será mañana martes, con la licitación de los dólar linked. Si se colocan más de $ 60.000 millones será un éxito; si no, se verá como un fracaso. Los fondos de inversión dólar linked y las aseguradoras van a participar. Los bancos también lo harían, pero como les afecta y aplica como responsabilidad patrimonial computable (RPC) no participarían, salvo que no se las tomen contra su posición de moneda extranjera. "Si le quitás eso entran todos", aseguran en el Gobierno.

"Si va actuar como lo hizo el viernes sobre la hora y con una orden enorme, sólo para marcar el precio del cierre, muchos van a esperar a que aparezca y llevarse toda la orden. El viernes inauguró la plaza. Se mostró. Dijo acá estoy. Listo, dijimos todos, ya sabemos qué estrategia jugar, vendemos durante el día y recompramos al cierre, nos subsidian la operación", comentan en la City.

"Tiene que salir a veces a la mañana y otras a la tarde. Algunos días no. Y agarrarlos justo arriba. Pero la única forma de bajarlo es hacerles perder plata y para eso tiene que ser errático en la forma de operar. Incluso subir el CCL algunos días", recomienda un funcionario.