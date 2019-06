Vuelve la fiebre del oro por la tensión en Medio Oriente y la política complaciente de la Fed

Algo pasa en el mercado del oro, porque todos se pusieron a comprar súbitamente. Tal vez no llegue a ser un efecto manada, pero se le parece bastante, ya que incluso varios de los principales bancos centrales se lanzaron a aumentar sus existencias del metal precioso, a pesar de que los precios alcanzaron máximos de los últimos cinco años.

Desde septiembre de 2013 que el oro no lograba tocar los u$s 1400 por onza, lo que significa un salto del 9,5% en su precio durante el último mes. Y todo gracias a Jerome Powell, el complaciente presidente de la Fed, quien no solo avisó a principios de año que la política de suba de tasas de interés del organismo quedaba en stand by "por un tiempo", sino que incluso ahora insinuó que podría cambiar de tendencia en el corto plazo.

Como si fuera la Bella Durmiente despertando del letargo eterno, el metal precioso se vio súbitamente sacudido de su modorra del último año y empezó a escalar desde fin de mayo pasado. Hasta ese momento, el activo había oscilado entre los u$s 1200 y u$s 1300, pero sin grandes sobresaltos. Ahora el contexto es distinto.

La larga espera

"La espera fue larga, por fin el oro se liberó", afirmó con indisimulada satisfacción el analista Mark O'Byrne, de GoldCore. Pero los tenedores del metal precioso no deberían agradecerle solo a la Fed; el Banco Central Europeo (BCE) también está contribuyendo a que se dé una coyuntura tan favorable.

Mario Draghi, el presidente del BCE, manifestó que "En ausencia de una mejora en la senda sostenida hacia el objetivo de inflación del organismo, que podría verse amenazada, se requerirán estímulos adicionales", lo que mostró que, por el lado de la UE, tampoco iba a haber grandes cambios en la política ultra expansiva que lleva adelante.

Justamente, al no existir una remuneración suficientemente atractiva por el lado de las tasas de interés que, por lo visto, se mantendrán bajas por un tiempo más, crece con mayor fuerza el interés por los activos considerados como valores refugio por los inversores. Activos que, como el oro, no pagan intereses pero sí son útiles en momentos de incertidumbre.

"La fiebre del oro se encuentra justificada luego de la reunión de la Fed", afirmaron los analistas del Citigroup en un informe que, además, estima como muy posible que su precio alcance hasta los u$s 1500 si el organismo cumple con lo prometido, es decir que se decida a reducir su tasa de interés en sus próximas reuniones. Incluso ya hay un escenario ultra optimista que habla de una onza de oro a u$s 1600, pero ese no es el valor de consenso para la mayoría de los especialistas.

Tres factores

Los analistas del banco UBS también se focalizaron en el espectacular rally alcista del último mes, un salto que no es frecuente en este mercado. Para ellos, "el oro es influenciado por tres factores: el miedo, el dólar y las tasas de interés reales de EE.UU., los cuales llevaron el precio del metal a lo más alto en los últimos tres meses".

De hecho, los productos derivados del oro (ETP, o "Exchange Traded Products") empezaron a recibir mayores flujos de inversiones: en junio, a una semana de que termine el mes, ya ingresaron los montos mensuales más altos desde principios de 2019.

En cuanto al miedo, a todos les queda claro que lo que está sucediendo en Medio Oriente es otra alerta que potenciará la huida de los inversores hacia colocaciones más seguras, entre las cuales se destaca el oro, como ocurre cada vez que crece el riesgo de un conflicto militar.

Después de los ataques a dos buques petroleros gigantes en el Estrecho de Ormuz (el paso más importante del mundo para el tránsito del crudo por mar), el gobierno de Irán anunció haber derribado "un dron espía de EE.UU." en su espacio aéreo, sobre el mar de Omán. Esto provocó la reacción Donald Trump, quien había ordenado un bombardeo sobre territorio iraní, el cual fue cancelado en el último minuto.

Las escaramuzas de la última semana también provocaron un salto en el precio del barril de petróleo, que subió más de un 6% en una única jornada, la del jueves 20, que correspondió al derribo del dron estadounidense y la reacción de Trump.

Desdolarización

Más allá del riesgo real de una escalada militar entre EE.UU. e Irán, que encarece el valor del oro por la incertidumbre que genera, también hay que poner en la balanza los últimos movimientos de varios de los principales bancos centrales del mundo.

A pesar de que el precio del metal trepó de manera significativa, las entidades no dejaron de aumentar sus reservas en lingotes, presionando aún más la demanda mundial y, por ende, su precio. Entre ellos, se destacan los de China y Rusia, que ya declararon su idea de desdolarizar reservas internacionales, un objetivo que EE.UU. mira con preocupación.