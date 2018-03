Volvió la banca pública con las divisas de las emisiones y cedió el dólar

Las ventas de bancos públicos en el mercado cambiario mayorista reaparecieron ayer tras varias ruedas de ausencia y el dólar retomó la tendencia a la debilidad que los operadores estiman se mantendrá hasta que pase la cosecha. Las entidades oficiales vuelcan al mercado divisas de las emisiones de deuda del Tesoro nacional, provincias y empresas que mantienen a la oferta muy por encima de la demanda. El minorista perdió 7,5 centavos y cerró a $ 15,91 en un día en el que entraron u$s 1700 millones de emisiones de deuda de la semana pasada y las reservas internacionales perforaron la barrera psicológica de los u$s 50.000 millones.

El dólar pierde 1,81% en lo que va de febrero en el mercado mayorista. En lo que va del año cae 1,76% y, en términos interanuales, avanza 2,36%.

Si bien el dólar está prácticamente al mismo valor nominal que el año pasado, la inflación en ese período encareció al peso en términos reales (un dólar compra menos bienes y servicios en la Argentina que hace un año). El Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral que elabora el BCRA y que mide el valor del peso en términos reales promediaba 99 puntos en febrero del año pasado y este mes promedia 87 puntos, una baja del tipo de cambio que complica la competitividad cambiaria.

Después de dos días de subas –el viernes el dólar ganó 24 centavos y el lunes volvió a sostenerse– la moneda estadounidense volvió a tropezar en el mercado mayorista. El lunes fue feriado en los Estados Unidos por lo que los volúmenes operados fueron magros, mientras que el viernes hubo poca actividad de bancos públicos que son los que últimamente sostienen la oferta.

La reaparición de los dólares de las entidades del sector público se dio ya empezada la rueda, según explicaron operadores. El mayorista perdió ayer 9,5 centavos para cerrar en $ 15,55.

"El mercado de dólar spot abrió levemente tomador demandado por un banco privado, pero en máximos intradiarios de $ 15,73 apareció nuevamente la oferta agresiva de bancos oficiales, que estaba ausente desde el miércoles pasado, y la divisa rápidamente cayó casi 14 centavos, ayudada también por agroexpotadores con liquidaciones elevadas en torno a los u$s 80 o u$s 90 millones", relató Global Agro Brokers.

El precio en el mercado mayorista respondió ayer a factores locales, en un día en el que las distintas monedas de la región se movieron en direcciones diferentes. Ayer el peso mexicano se apreció 1,79% frente al dólar y el argentino ganó 0,61% en comparación con la misma divisa. Pero el real brasileño, el peso chileno y el peso colombiano se movieron en la dirección opuesta y retrocedieron 0,28%, 0,35% y 0,61% frente a la moneda estadounidense.

u$s 50.000 millones

Las reservas internacionales del BCRA saltaron u$s 1699 millones ayer como resultado del ingreso al país de los dólares de inversores extranjeros que fondearon la ampliación de los bonos Bontes 21, 23 y 26 durante la semana pasada. Con el avance de ayer, las reservas llegaron a los u$s 50.751 millones, un nivel que no alcanzaban desde 2011.