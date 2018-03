Volvió a subir el dólar y ahora avanza en el mes

El dólar subió a $ 15,72 en el mercado minorista como resultado de un avance aún mayor de la divisa en la plaza mayorista en un día en el que el importante flujo de liquidaciones de exportaciones del agro fue absorbido con creces por la demanda. Desde su piso del 12 de abril pasado, poco antes de que el Banco Central (BCRA) anunciara que aceleraría las compras de divisas para acrecentar sus reservas, el billete gana 26 centavos.

El valor al que cerró el minorista ayer fue el más alto desde el 28 de marzo, con lo cual recuperó todo lo que había perdido en el mes.

Operadores señalaron ayer que la demanda mostró, por segundo día consecutivo, la fortaleza que faltaba a principios de abril. "El mercado de dólar mayorista spot se mantuvo levemente tomador frente a los niveles de la previa, impulsado por compras de bancos privados frente a liquidaciones mucho más elevadas de exportadores en niveles en torno a los u$s 120 millones (ahora sí acordes con la época del año)", relató un reporte de Global Agro Brokers.

En el mercado spot se operaron u$s 551 millones, mientras que en el de futuros Rofex se pactaron contratos por u$s 833 millones, volúmenes algo por encima de los habituales.

El mayorista cerró $ 15,49, siete centavos por encima del cierre anterior y 10 centavos por encima del cierre de marzo.