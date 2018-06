Volver a flotar: desde hoy el dólar operará sin el techo del BCRA

El mercado cambiario mayorista operará hoy sin el techo de $ 25 que el Banco Central (BCRA) sostiene desde el 14 de mayo pasado, día en que puso una oferta de u$s 5000 millones a ese valor para evitar una suba mayor de la divisa. Sin esa "pared de dólares" operadores y analistas se inclinaban ayer por esperar que hoy el dólar se mueva al alza. Sin embargo, en principio, esperan que la divisa no avance mucho o que la escalada sea de corto plazo dado el anuncio de un paquete de asistencia del FMI por u$s 50.000 millones durante tres años, más la toma de deuda con otros organismos multilaterales por u$s 5650 millones. Al mismo tiempo, esperan para hoy subas en acciones y bonos.

El dólar minorista cerró ayer en $ 25,53, 7 centavos por encima del día previo. La divisa se operó con mucha presión por parte de la demanda en un día en el que todas las monedas de la región perdieron terreno, en especial el real brasileño, que llegó a rozar las 4 unidades por dólar (ver página 2).

En el mercado mayorista el dólar cerró en $ 24,985, tras una suba de 8 centavos en el día. Así, quedó a sólo 1 centavo y medio del techo que impuso el BCRA en las últimas semanas. Para evitar que la cotización siguiera subiendo, el Banco Nación se mostró activo con ventas por debajo de $ 25 (operadores calculaban ayer que vendió u$s 350 millones en el día).

El mayorista gana 34% en lo que va del año y 56% en los últimos 12 meses.

El real brasileño se devaluó 1,36% en el día, el peso mexicano 0,85%, el peso colombiano 0,58% y el peso chileno 0,47%. La moneda argentina fue la que tuvo el retroceso más pequeño del día en la región, del 0,33%, debido a las intervenciones del Banco Nación y a la pared de dólares del BCRA.

Sin esa pared de dólares, hoy el dólar cotizará sometido a dos grandes fuerzas opuestas, según operadores y analistas. Por un lado, la inyección de confianza que supondrá el cierre del acuerdo con el FMI para un mercado que lo tenía como norte principal en las últimas ruedas. Por el otro, el castigo a economías emergentes con Brasil a la cabeza principal socio comercial y dueño de la moneda que más influye en la salud del peso argentino que podría continuar en las próximas ruedas.

"La manera en que el BCRA vino operando en el mercado cambiario en estas ultimas semanas, que tuvo más que ver con cómo enfrentaba la turbulencia cambiaria, queda superada con el desembolso de este paquete. Mañana volvemos a una situación normal", dijo el presidente de la autoridad monetaria Federico Sturzenegger en la conferencia de prensa conjunta con el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne de ayer por la noche.

"El monto que se anunció es contundente, con lo cual los temores respecto a que el tipo de cambio se va a disparar por falta de dólares y problemas de financiamiento han quedado disipados", dijo anoche Miguel Kiguel, ex secretario de Finanzas y titular de Econviews. "Por otro lado, el mundo sigue estando bastante complicado, especialmente la devaluación del real. Las expectativas con el tipo de cambio también creo que deberían ser buenas. Creo que sin el techo de los u$s 5.000 que imponía el Central, el peso se puede depreciar pero no hay incentivos para una devaluación mayor. Por eso, el BCRA se anima a quitarlo", agregó.

"Creo que la dificultad respecto del análisis acerca de cómo pueda operar el dólar sin el techo está en cómo tradee el real, que viene muy mal. Si no fuera por eso, yo diría muy convencido que este anuncio llevaría a la apreciación del peso", coincidió Marcos Buscaglia, socio de Alberdi Partners. "En Bolsa y bonos, sin dudas este anuncio va a tener un impacto positivo", agregó.

Entre operadores, mientras tanto, el acuerdo es que con las presiones que llegan desde el exterior correrle el techo al dólar implicaría dejarlo subir. Ahora, el optimismo ayer reinaba: esperan que la suba no sea importante y que buena parte de lo que avance hoy lo retroceda en el mediano plazo.

"Espero una suba del dólar, aunque de muy corto plazo. A la par, mejoras para los bonos largos", dijo un operador bancario a El Cronista. "Es importante ver qué pasa en Brasil estos días pero también la expectativa es que el fortalecimiento del dólar en el mundo se desinfle en el segundo semestre del año", dijo.