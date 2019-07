Vista busca captar u$s 100 millones para invertir en Vaca Muerta

Balanz Capital Valores actuará como agente colocador en la licitación de las obligaciones negociables Clase I de Vista Oil & Gas Argentina por hasta u$s 50 millones, ampliables hasta el máximo de u$s 100 millones, que se llevará a cabo este viernes entre las 10 y las 16. El pago de interés será trimestral, la tasa será fija a licitar, y el monto mínimo de suscripción es de u$s 300.

Además, la petrolera de Miguel Galuccio, confirmó que cotizará en la bolsa de valores de Nueva York, al anunciar que organizará una oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés) en la que pondrá en venta 10.000.000 de acciones, con la que espera obtener ingresos por u$s 100 millones, que se desarrollará en Estados Unidos y en México.

La compañía pretende utilizar la red los u$s 100 millones que prevé obtener de la oferta internacional para financiar gastos de capital relacionados con sus planes de desarrollo. Los agentes colocadores serán Citigroup Global Markets Inc. y Credit Suisse Securities (USA) LLC, en forma conjunta, además de Itaú BBA USA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC y Santander Investment Securities Inc.

La petrolera fue creada en 2017 por su presidente y CEO, Galuccio, quien fue presidente de YPF. Hoy ejecuta un ambicioso proyecto de desarrollo de shale oil en Vaca Muerta con el que espera alcanzar una producción de 65.000 barriles equivalente de petróleo para 2022.