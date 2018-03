Visa Internacional también es uno de los candidatos para comprar Prisma

En el mercado aseguran que Visa Internacional es uno de los candidatos a quedarse con Prisma que, más allá de Visa Argentina, comprende a Banelco, LaPos, PagoMisCuentas, TodoPago y Monedero, propiedad de 14 bancos. Valuada en alrededor de u$s 1500 millones, se prevé que la venta se realice en el último trimestre del año, luego de las elecciones legislativas de octubre.

Vale aclarar que Prisma es una empresa independiente de Visa Inc., y cuenta con manejo propio de las decisiones operativas locales. Por lo tanto, son dos empresas distintas con operaciones, roles y responsabilidades diferentes. Prisma tiene una licencia otorgada por Visa International que le permite emitir, adquirir, y tener miembros adheridos al sistema Visa, y autorizar a dichos miembros adheridos a emitir y adquirir productos de pago de Visa en Argentina. También provee procesamiento local en el mercado.

Por otra parte, Visa tiene una participación accionaria minoritaria en Prisma. "Como compañía pública, y también accionista minoritario de Prisma, no podemos comentar públicamente sobre el plan de desinversión", dijeron al ser consultados por este diario.

Pero Visa Inc revelaron a El Cronista que ven grandes oportunidades para la adopción de nuevas tecnologías e innovaciones en medios de pagos electrónicos en Argentina. "Estamos comprometidos en seguir trayendo nuestros productos, servicios y soluciones innovadoras tanto a instituciones financieras como comercios, tarjetahabientes (quienes tienen tarjetas Visa) y el resto de jugadores que son parte del ecosistema de pagos electrónicos, para que puedan continuar aprovechando los beneficios de los pagos electrónicos".

Entre los candidatos se menciona también a Cielo Brasil, pero como es propiedad de algunos bancos que operan en ese país, como Caixa y Bradesco, no es seguro que puede participar: "Hoy podría. Va a depender de quiénes son los bancos y su participación en el mercado, pero no veo problemas, ya que los bancos no operan acá. En principio no hay prohibición escrita. Simplemente entender que la composición no sea anticompetitiva. No hay fórmula mágica, pero en principio, que sean de bancos de Brasil que no operan acá no veo complejidad en cuanto a Comisión Nacional de Defensa de la Competencia", señalaron a este diario en el Ejecutivo.

Otro de los candidatos que se menciona es Advent u otros fondos estratégicos de private equity de los Estados Unidos.

Asamblea de accionistas

El 5 de mayo a las tres de la tarde, en la sede central de Prisma de Corrientes 1437, se realizará la asamblea general ordinaria y extraordinaria de la compañía. Uno de los puntos del orden del día será ratificar los compromisos presentados ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de desinversión en la compañía, a un precio que puede variar entre 14 o 15 price to earning.

"El P/E de 14 o 15 es el de mercado más una prima extra. Los bancos están con 12 y 13 de prima, con lo cual sale con buenas valuación, no sale cara", interpretan en la City.

"Esperanos más cerca de u$s 2000 millones, pero va a tener mucho que ver con el contrato que nos ofrezcan a los bancos, ya que es un proveedor nuestro", revela un banquero involucrado en el deal.

El paso siguiente será elegir un banco de inversión que tenga el mandato de venta, un estudio jurídico y un consultor para que siga el proceso.

Hace dos semanas, los principales directivos viajaron a San Francisco para hacer una reunión de directorio y, de paso, visitar las sedes de Facebook y Google. Uno de los directores de Prisma que estuvo presente fue el líder de Innovación de Visa para la región, quien les mostró los avances en materia tecnológica que ya se pueden ver en los Estados Unidos.