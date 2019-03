Veranito de febrero atrajo inversión extranjera por primera vez en 11 meses

Por primera vez tras diez meses consecutivos de salida neta de inversiones de portafolio de no residentes, en febrero el saldo del flujo de entrada y salida de colocaciones en activos financieros terminó siendo positivo. El veranito financiero que vivió el país en enero y la primera mitad de febrero contribuyó a concentrar apuestas en activos locales que, dada la volatilidad cambiaria que se vivió desde entonces, previsiblemente se frenaron en marzo.

El ingreso de inversiones de portafolio de no residentes llegó a u$s 1598 millones en febrero, unos u$s 680 millones más que en mismo mes del año 2018 y u$s 872 millones más que en el mes previo.

Mientras tanto, la salida de inversiones del mismo tipo alcanzó el mes pasado los u$s 1423 millones, u$s 757 millones más que en mismo mes del 2018 y u$s 471 millones más que en enero de este año.

El saldo, así, resultó positivo en u$s 175 millones. La última vez que la diferencia entre ingreso y egresos de inversiones de no residentes había arrojado un resultado positivo fue en marzo de 2018, justo antes de que se disparara la primera corrida contra el peso, iniciada en los últimos días de abril.

"Claramente ingresaron para aprovechar el veranito financiero de principios de año", dijo Mariano Sardáns de FDI. "No es todo el flujo, porque buena parte entra por contado con liquidación sin pasar por el mercado de cambio, pero es una muestra", agregó.

El saldo de todo 2018 fue una salida de u$s 6184 millones, lo que se condice con un año de fuertes desarmes de posiciones en activos locales que participaron de la corrida contra el peso que llevó al dólar a subir más de 100% en el año.

En lo que va de 2019, el saldo de inversiones de portafolio de no residentes todavía es negativo, u$s 52 millones de egresos netos, pero está lejos de los niveles de salida masiva que se vieron el año pasado.

El consenso es que el veranito duró poco y que, dado el año de elecciones y la acumulación de datos negativos de inflación y actividad, las chances de una repetición del flujo positivo no son muy grandes según analistas.

"Las condiciones de febrero se alteraron con el dato de inflación (N. de la R: se conoció el 14 de febrero), no son tan atractivas las tasas con una inflación que va a ser picante y un contexto internacional que se complicó porque el mercado asumió la laxitud de la Fed como de debilidad. Estamos sin embargo muy cerca de las liquidaciones del agro, así que lo que venga no está definido", dijo Diego Falcone de Cohen.

"Las variables que causaron el ingreso de fondos no se mantienen hoy. Enero y febrero fueron dos meses muy atípicos porque los mercados globales tuvieron una recuperación fuertísima porque los inversores internacionales apostaban a una relajación de la política de la Fed que luego se confirmó", dijo Gustavo Neffa de Research for Traders. "Eso generó una estabilidad del tipo de cambio, que algo se atrasaba, pero todo eso se envuelve en un 90% en un movimiento de mercados internacionales, que contagió a todos los emergentes, creo que para adelante va a haber más movimientos favorables a emergentes pero que la Argentina va a estar excluida hasta tanto se aclaren los panoramas políticos", agregó.