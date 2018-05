Ventas oficiales buscan evitar que el dólar perfore el techo del Central

El dólar subió otros dos centavos ayer para cerrar en $ 25,49, apenas dos centavos por debajo de su máximo histórico de mediados de mes. La divisa se acercó así al techo que sostiene el Banco Central (BCRA) con una oferta por u$s 5000 millones que impide un avance mayor, pero no lo toca gracias a que el Banco Nación vende divisas para calmar al precio. En un día en el que el frente externo se mostró más calmo, el peso argentino tuvo su propia dinámica.

Demanda de fin de mes, cebada por las oportunidades de arbitraje con futuros que generan las ventas de bancos oficiales, mantuvieron a los volúmenes operados en niveles altos. Ayer cambiaron de manos u$s 1055 millones en el mercado mayorista de contado y se pactaron contratos a futuro por u$s 1061 millones.

El dólar mayorista subió nueve centavos parra cerrar en $ 24,93. Gana 21,36% en lo que va de mayo, 33,80% desde fines del año pasado y acumula un avance de 54,38% en los últimos 12 meses.

El cierre quedó a sólo 7 centavos del techo que impone el BCRA al mercado. Desde el 14 de mayo último la entidad conducida por Federico Sturzenegger mantiene todos los días una oferta de venta de dólares a $ 25 por unidad. En total, ofrece u$s 5000 millones cerca del 10% de sus reservas que en general no llega a vender porque el precio no toca los $ 25.

Ayer, como en varias de las últimas ruedas, no fue el BCRA el que vendió divisas sino el Banco Nación. Unos u$s 300 millones, según operadores, ayudaron a equilibrar algo la balanza entre oferta y demanda.

El principal banco público reemplazó al BCRA como proveedor de divisas del mercado, luego de que el 15 de mayo último el "supermartes" de vencimiento récord de Lebac el ministerio de Finanzas colocara un bono en pesos por unos u$s 3000 millones, de los cuales la mayor parte fue suscripta en dólares por el fondo Templeton.

A diferencia de lo que hacía hasta febrero, la cartera dirigida por Luis Caputo ya no vende al BCRA las divisas que consigue a través de sus colocaciones de deuda, explicaron fuentes del mercado. Así, le evita a la autoridad monetaria tener que emitir pesos para pagar por esos dólares y le ahorra trabajo en el mercado cambiario: el que vende para calmar las aguas es el Nación. En línea con las ventas oficiales, las reservas perdieron u$s 331 millones ayer.

"Las ventas de los bancos oficiales fueron la principal fuente de aprovisionamiento de divisas e impidieron que la cotización del dólar superara la barrera de los máximos de hoy, liberando al BCRA de la necesidad de aparecer en el mercado", escribió Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio.

La presión compradora tuvo poco que ver con factores internacionales ayer. La cercanía de fin de mes, con un interés abierto cercano a los u$s 4000 millones en el mercado de futuros, explicó más los volúmenes según operadores.

El peso argentino, con su pequeña depreciación diaria del 0,24% frente al dólar, se destacó en un día de repunte de las monedas de la región. El real cerró con una levísima suba, el sol peruano también, el peso chileno subió 0,32%, el peso mexicano 0,56% y el peso colombiano 1%.