Ventas agresivas de bonos, disparada del dólar e incertidumbre: el cóctel explosivo de la City

Apenas una semana atrás, el precio del dólar parecía que había encontrado un nuevo precio de equilibrio. Se movía dentro de un rango acotado de variaciones entre los $ 27 y $ 28 para la venta. En la bolsa porteña, los inversores realizaban operaciones selectivas de compra que empujaban al alza a algunos bonos y acciones. En este contexto, los analistas aventuraban posibles fechas sobre una reducción de tasas de referencia. Todo esto quedó en el olvido, o así parece si se analiza la rueda de mercados del viernes y los principales indicadores financieros.

El dólar avanzó más de un peso en el mercado local y amaga con llegar a los $ 30, el riesgo país se disparó a 700 puntos básicos y está en su peor nivel desde febrero de 2015, los bonos en dólares se desplomaron junto con las acciones argentinas en Wall Street. ¿Qué cambió en apenas cinco días?

La intensidad del impacto local de la crisis internacional y la investigación por coimas sorprendió al mercado

El contexto internacional más turbulento y el destape de la investigación de los cuadernos k, los principales factores que desencadenaron las abruptas caídas y que sorprende a los analistas y cambistas en la City porteña. Los dos hechos no son novedad y que se conjuguen e impacten sobre el humor de los inversores tampoco. Pero lo que sí pescó desprevenidos a los hombres de negocios fue la intensidad con la que está golpeando a los activos financieros locales.

Una posible baja de tasas en las próximas semanas, como aventaban algunos los analistas, vuelve a alejarse

“Las ventas indiscriminadas de operadores desde el exterior en los ADRs no dan respiro dentro del enrarecido clima hacia los emergentes, a lo cual se suman las incertidumbres económicas y los ruidos políticos locales”, afirmó el analista Gustavo Ber.

Los bonos continuaron golpeados con caídas promedio del 2% en sus cotizaciones en dólares. Además, el riesgo país alcanzó los 700 puntos básicos, dado que “se multiplican los inversores internacionales que siguen agresivamente reventando posiciones sobre aquellos emergentes de mayor liquidez, entre ellos justamente los títulos locales”, explicaron desde el Estudio Ber.

El riesgo país avanzó con fuerza y opera en niveles similares a los de febrero de 2015

Pasado no tan lejano

En los informes de comienzo de semana de algunos analistas hablaban sobre ‘pax cambiaria’ y aventuraban posibles fechas de un comienzo de baja de tasas por parte del Banco Central. Con tipos de interés cercanos al 50%, los economistas ven como insostenibles en el tiempo esos valores y creían que, con un dólar más estable, la autoridad monetaria comenzaría a relajar sus tasas.

La caída de los principales indicadores económicos preocupa a economistas y políticos por igual, teniendo en cuenta que pronto comienza la carrera por la Presidencia. Con el consumo por el suelo y con indicadores sociales alarmantes, tomar medidas que reviertan esta situación son prioritarias.

Los operadores de mercado quedaron sorprendidos por la agresividad en las ventas de activos financieros argentinos

La prioridad del Banco Central en el último trimestre pasó a ser la de controlar el tipo de cambio; y recién en segundo lugar quedó el control de la inflación. En el mercado creen que esto será así hasta que el dólar encuentre estabilidad en sus precios. Los valores de los últimos 15 días en el mercado cambiario hicieron pensar que ese momento se acercaba. Pero la realidad les dio un cachetazo a los hombres de la City porteña. Así, el horizonte de una baja de tasas vuelve a alejarse.

“En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio acumuló un aumento de un peso noventa y seis centavos respecto de los valores registrados en el cierre del viernes pasado. Desde fines de junio pasado que no se anotaba una suba semanal tan importante como la registrada en la que terminó en la fecha, un dato que resalta la magnitud del ajuste experimentado que ha ubicado al dólar en su nivel más alto del año en curso”, subrayó el cambista Gustavo Quintana.

El mal contexto internacional impacta sobre las monedas de países emergentes y Argentina es una de las más afectadas en la jornada del viernes

“El efecto contagio del derrumbe de los mercados internacionales volvió a sumarse a las causas estrictamente locales para generar un fuerte traspaso de inversores y ahorristas a posiciones dolarizadas, una natural consecuencia de los momentos de alta incertidumbre y nerviosismo. La estrategia oficial pareció aceptar la corrección del mercado doméstico permitiendo el deslizamiento del tipo de cambio para acompañar la tendencia internacional en la que el dólar norteamericano se fortaleció en todo el mundo”, dijo Quintana.

“A las incertidumbres que implican los duros deberes económicos del Fondo Monetario Internacional se sumaron los ruidos políticos, y ahora encima un desfavorable clima sobre los emergentes, todo lo cual está activando una indiscriminada venta de activos domésticos, dado que los inversores internacionales rematan aquellas posiciones emergentes de mayor liquidez y ello coloca a los ADRs y a los bonos en dólares frente a flujos de venta que no encuentran compradores”, detalló Ber.

Clima

El clima pesimista no sólo se presencia en el mercado financiero. El 53% de los participantes en el último sondeo del Centro de Opinión Pública (COPUB) de la Universidad de Belgrano cree que el Gobierno no logrará controlar el precio del dólar. Mientras tanto, sólo el 44% opina que sí lo hará.

En paralelo, el 70% de los encuestados considera que el valor de la divisa estadounidense lo afecta algo o mucho en su vida personal. Por el contrario, a apenas al 30% le importa poco o nada el tipo de cambio.

El precio del dólar trepó más de un peso en la última rueda de la semana y quedó al borde de los $ 30

El Banco Central definió el pasado martes a la tasa de Letras de Liquidez (Leliq) a siete días como la nueva referencia de política monetaria y la dejó en el 40% anual, y advirtió sobre una aceleración inflacionaria en junio. “Las decisiones de la autoridad monetaria se concentrarán en un instrumento cuya influencia operativa será cada vez mayor en un contexto de reducción gradual del stock de Lebac”, argumentó el organismo en el comunicado.

Para el futuro y cuando se deba analizar una posible reducción de las tasas, el BCRA creó el Comité de Política Monetaria (COPOM) conformado por el presidente, el vicepresidente, un director designado por el Directorio y el subgerente general de Investigaciones Económicas.

En este contexto, el acuerdo del FMI es un punto clave para el Gobierno y el cumplimiento de las metas pautadas serán seguidas con atención por los analistas de mercado.

“La salud del acuerdo con el FMI se basará en el cumplimiento de dos compromisos claves: cumplir con las metas en materia fiscal, como también la meta de reservas del BCRA”, sostiene Ramiro Castiñeira, titular de la consultora Econométrica.

Respecto de la meta de reservas, el FMI no aceptará malvender reservas para defender el tipo de cambio, tal como es la historia argentina casi sin importar la década que uno analice, indicaron desde Econométrica y agregaron: “El proceso se repite con insistencia, el exceso de emisión monetaria para financiar al Estado, a la corta culmina en una corrida contra las reservas. El FMI exige parar de emitir y dejar el dólar libre, algo que Argentina no logró en toda su historia desde que creó el Banco Central. Ni en la convertibilidad lo logró, cuando la paridad del peso estaba dictaminada por una ley del Congreso y no por el mercado”.

El FMI no aceptará malvender reservas para defender el tipo de cambio

En tanto, desde el Banco Ciudad, en su último informe, destacaron que “una estabilización duradera del frente cambiario y financiero, junto con una recomposición de los salarios reales y el impulso esperado del agro derivado de la nueva campaña de trigo, serían elementos clave para comenzar a detener esta tendencia y encarar el 2019 con un envión positivo”.

La última rueda de la semana dejó muchas dudas en el mercado. Pese a que en el mercado eran conscientes de que el dólar se fortalecía respecto a otras monedas del mundo y esto impactaría sobre el peso, lo que despertó la sorpresa fue la intensidad del alza en la City porteña. El factor adicional que se coló en las mesas de operaciones, fue el escándalo por los cuadernos K. Los dos factores se conjugaron, al igual que el jueves y potenciaron la escalada del dólar, la caída de las acciones y el derrumbe de los bonos en la bolsa porteña.