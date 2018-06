Venta de Prisma: hubo siete ofertas no vinculantes de hasta u$s 2800 millones

"Hagan dos ofertas vinculantes: una por el 51% y otra por el 100%". Este fue el pedido que le hicieron los 14 bancos dueños de Prisma a las siete empresas que presentaron ofertas no vinculantes, entre las cuales están Visa (que además es uno de los 15 accionistas actuales), Advent, Bain, y medios de pago asociados con fondos de inversión.

Si bien las ofertas no vinculantes ascendieron hasta u$s 2800 millones, dos de los CEOs de los bancos fuertes que están en el comité ejecutivo prevén que las vinculantes sean por un monto menor, más cerca de los u$s 2000 millones, más acorde con la valuación que les dio Goldman Sachs, que tiene el mandato de venta, que fue de entre u$s 1500 y u$s 2000 millones. El precio dependerá del EBITDA, o sea de la utilidad, que en el último balance arrojó una ganancia de u$s 320 millones, lo que duplicó al 2016.

Pero hay dos motivos por el cual las ofertas vinculantes fueron mayores. En primer lugar, hay quien ofreció de más para no correr el riesgo de quedarse afuera de las vinculantes. Por el otro, porque cuando se hicieron el dólar estaba en un nivel mucho más bajo, y la devaluación le jugó una mala pasada a la venta, ya que es una compañía que tiene ingresos en pesos.

La intención de comprar el 51% es que los bancos se queden adentro, y dentro de un año o año y medio salir a cotizar en la Bolsa de Nueva York, aunque no descartan hacerlo en la de San Pablo. Aunque los bancos pueden querer tener mayor liquidez y preferir una oferta por el 100%, por eso es que se les pidió a los siete candidatos que hicieran ofertas tanto pro el 51% como por el 100%.

Visa Internacional ofertó por el 100%, Bain por el 51% y Advent también por el 51%, pero con fundraising del HSBC. De hecho, una misión de cinco ejecutivos llegó desde los headquarters de Londres para instalarse en la sucursal local, pero separados del resto del HSBC, por temas de confidencialidad. La entidad es uno de los 14 bancos accionistas junto a Visa, que a más tardar en septiembre deben vender el control de la compañía, según acordaron con el Gobierno. En cuanto a Advent, es asesorada por el ex presidente de Visa, Luis Schvimer, y por José Petrocelli, ex CEO del Banco Francés, ex director del Galicia y ex presidente del BST, que fue quien acercó a Schvimer a Advent. KPMG (le ganó la puja a Deloitte) está a cargo de auditor la venta, y le pasó un informe a Defensa de la Competencia que todo va bien, pero el Gobierno pidió saber de quiénes fueron las ofertas y por cuánto.