Venezuela cumplió pago de u$s 1500 millones pero igual sigue cerca del default

Venezuela confirmó el viernes el pago de u$s 1.543 millones correspondientes al vencimiento de su bono Global 2016 más intereses, dijo el Ministerio de Finanzas en un comunicado. Del monto desembolsado, u$s 1.500 millones corresponden al pago de capital y u$s 43 millones a intereses.

"El gobierno Bolivariano una vez más manifiesta su voluntad y capacidad de honrar sus compromisos financieros de forma oportuna, demostrando su solvencia en los mercados internacionales", explicó el ministerio.

El gobierno socialista honró su primer compromiso del año, pero debido al enorme sacrificio que supuso para la nación petrolera cumplir con este pago, persiste entre los tenedores de títulos venezolanos la preocupación de que el país caiga en una situación de incumplimiento hacia fin de año.

Al conocerse la información, si bien se redujo en el mercado el temor a que Venezuela incumpla sus pagos, todavía se atribuye un 61% de probabilidad a un "default" este año, medido de acuerdo al costo para asegurar la deuda venezolana, según datos de Thomson Reuters.

Una prueba sobre la expectativa de default es que los fondos buitres están al acecho. De las negociaciones entre el gobierno de Mauricio Macri y los holdouts trascendió que Venezuela está en la mira de los fondos buitre. Se espera que una vez terminado el litigio por la deuda argentina, vayan por los bonos venezolanos. Sin embargo, en la City porteña aseguran que hasta que los títulos no entren en default, no los comprarán. "Todavía valen 30 centavos por dólar, no es negocio para los fondos buitres. Usualmente, en cesación de pagos, esos bonos valen entre 15 y 20 centavos", dijo una fuente que pidió no ser citada por su nombre. A su vez, agregó que es tanto la deuda pública como la privada la que le interesa a estos fondos.

El Banco Central de Venezuela reveló que las reservas internacionales disminuyeron al cierre del jueves en u$s 1.543 millones, el mismo monto que el país debía pagar por el vencimiento del título al 2016 más los intereses. Tras el desembolso, las arcas llegaron a u$s 13.501 millones, mínimos de hace 17 años.

Venezuela profundizó desde mediados de diciembre el recorte de los dólares que inyecta a la economía altamente dependiente de los decadentes ingresos petroleros en medio de una recesión y la escasez de bienes esenciales. Ha destinado casi todos sus ahorros disponibles en efectivo al pago del servicio de su deuda externa.

Ya el año pasado, cuando las arcas de la nación petrolera recibieron 66% menos dólares por el desplome de los precios del crudo, tuvo que reducir su posición en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y canjear parte del oro monetario, para cancelar unos u$s 10.500 millones por la deuda externa, un monto similar al servicio que corresponde pagar en 2016.

Venezuela no tiene que cancelar más vencimientos hasta 2018, pero le falta cumplir elevados pagos de intereses.

Por su parte, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) tiene que pagar unos 3.500 millones de dólares a tenedores en las 10 últimas semanas de este año.

El presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino, adelantó que están en conversaciones con la banca internacional para reestructurar pagos y evitar un default.