Venezuela 2012: un caso de estudio para los bonos argentinos

La debacle sufrida por los bonos argentinos en los últimos meses representa un caso de estudio bastante inédito. La perdida de valor en los activos financieros en tan poco tiempo es realmente llamativa y surgen paralelismos con otros mercados. Los bonos argentinos en el proceso de caída muestra una similitud importante con la debacle vista en los bonos venezolanos.

Las comparaciones entre Argentina y Venezuela están bastante de moda, aunque, desde un punto objetivo, la tendencia que muestran los precios de los bonos argentinos actualmente se asemeja mucho a lo registrado por los bonos venezolanos en 2012.

Los analistas de Delphos Investment señalaron que la performance de nuestros bonos desde diciembre de 2017 se asemeja en dibujo y caída a la de Venezuela desde el 2013.

“Las elecciones presidenciales en octubre de 2012 le dieron a Chávez su cuarto mandato. El mismo lo encontró con precios del Venezuela 2027 en la zona de u$s 90, que incluso subieron hasta u$s 105 a comienzos de su cuarto mandato", recordó la consultora.

Aclaró sin embargo que luego "con las medidas populistas y amenazas de no pago de la deuda externa comenzó la debacle. El deterioro no fue en línea recta, pero con vaivenes finalmente encontró piso en valores de u$s 35. A partir de ahí se abrió un período de lateralización entre u$s 35 y u$s 50. La profundización del error los llevó finalmente a precios de u$s 15, donde cotiza actualmente. Pero eso no es tema de análisis por estas horas”.

Dado el actual escenario, la clave pasa por preguntarse si la similitud entre los bonos venezolanos y argentinos, ¿Podría indicarnos esto que el piso se repetiría en la zona de u$s 35?

“El tiempo dirá, pero está claro que los fondos Distress suelen ser compradores en dichos niveles. La zona de oportunidades en Argentina parece comenzar a abrirse, pero el timing sigue siendo la máxima dificultad. Es por ello que el análisis de otras experiencias internacionales puede servir de referencia”, anticiparon los analistas de Delphos Investment.