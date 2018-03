Ven poca demanda en el corto plazo para la nueva línea de hipotecarios

Los nuevos créditos hipotecarios ajustados por la inflación que lanzó el Banco Central (BCRA) son ampliamente valorados entre los especialistas, teniendo en cuenta que por primera vez en 20 años habrá préstamos de mercado. Sin embargo, coinciden en que la demanda será baja en el corto plazo hasta que existan señales claras de una inflación con tendencia a la baja y el Indec publique un nuevo índice de precios, que contribuirá a recuperar la credibilidad en las cifras oficiales.

"Pese a que la cuota es al principio más baja, el salario sigue estando deprimido y atacado por los aumentos de precios, sobretodo en esta primera parte del año. El tomador puede estar más reticente", dijo Alejandro Banzas, economista jefe de Reporte Económico.

Por esta razón, cree que los créditos pueden ser interesantes el año que viene, cuando haya señales de inflación a la baja y se empiece a recuperar el salario real, en el marco de un escenario económico más estable.

"El impacto no va ser inmediato, porque la gente no confía en la inflación que informa el Gobierno. Lo mismo ocurre para los bancos, que sin cifras creíbles no tiene referencia para saber a qué tasa estarían presentando", dijo Juan Ronderos, Gerente de Desarrollo de Negocios de Abeceb.

El BCRA acordó con los bancos adoptar una unidad indexada definida como Unidad de Vivienda (UVI), que ajusta en términos mensuales el valor de la cuota de acuerdo a la evolución del incremento de precios y que sirve tanto para préstamos como para depósitos. Uno de los objetivos de la entidad monetaria era disminuir el ingreso mínimo necesario para calificar y que los bancos no sufran con la licuación de las cuotas.

Según Guillermo Barbero, socio de la consultora First, es positivo que se replique un modelo que ya dio resultados en otros países. "Hace 20 años que no tenemos créditos hipotecarios de mercado; esto no se reconstituye en tres meses. Los últimos que teníamos salían sorteados por lotería nacional. Por eso en algún momento había que empezar", destacó.

El especialista considera que será importante esperar a que se estabilice el índice de inflación, teniendo en cuenta que este tipo de programas funcionan con indicadores por debajo del 15%. En la misma sintonía, Ronderos recordó que en Chile la iniciativa tardó en funcionar y se logró porque convergió a un escenario de estabilidad macro e inflación muy baja.

Lorenzo Sigaut Gravigna, economista jefe de Ecolatina, destacó que la iniciativa es por definición positiva en un mercado que apenas representa el 1% del PBI -, pero remarcó que el factor clave para que haya demanda es que el CER vuelva a ser creíble.

Es que el anuncio se produjo apenas unos días después de que el Gobierno decidiera cambiar el IPC de Capital por el de San Luis, lo que generó fuertes controversias en el mercado.

"Si el Gobierno logra hacerse dueño de las expectativas, es decir, logra que la gente le crea y que baje la presión sobre devaluación e inflación, este instrumento va a servir como un mecanismo de transición hacia un mercado bancario más profundo", dijo Ronderos.

A la par de los préstamos, la incitativa del BCRA apunta a que los bancos ofrezcan hacer plazos fijos ajustados con UVI a no menos de 180 días que permitirían blindar los ahorros frente a los precios.

"Creo que es la mejor medida económica en los últimos 70 años", enfatizó Martín Tetaz. El economista destacó que "son dos medidas en una" y subrayó sobre "la posibilidad de ahorrar en moneda nacional sin el riesgo de que la inflación afecte el capital".

Si bien la herramienta de los créditos va a tardar en seducir a la gente, los primeros que se vuelquen a este sistema van a a poder sacarle más jugo, porque van a correr con la ventaja de que los precios en el mercado inmobiliario actual aún están deprimidos, agregó Tetaz.

Por su parte, José Rozados, presidente de Reporte Inmobiliario, aclaró que los alquileres se ajustan por la inflación, por lo que en ambos escenarios, tanto un inquilino como un tomador de crédito deberán asumir los costos de la inflación.