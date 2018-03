Vasconcelos: "No hay margen para trasladar a precios otra devaluación"

El Cronista conversó con Jorge Vasconcelos, del IERAL, sobre las perspectivas para el tipo de cambio y sus implicancias.

¿El dólar encontró un nuevo piso en $20? ¿El Gobierno está cómo con este tipo de cambio?

Para analizar el tipo de cambio real multilateral, la comparación válida sería contra el nivel que tenía en noviembre de 2015, en el último minuto de los cepos, y en febrero quedó un 25% por encima de ese momento. Como en estos dos años el dólar se depreció a nivel mundial, el tipo de cambio real se volvió más competitivo contra la canasta de monedas que contra el dólar puro. Creo que hoy la Argentina no puede lograr una mayor mejora del tipo de cambio real, ya que si se lleva el dólar más allá de los $21, $22 el efecto inflacionario sería muy alto. El Gobierno tiene que buscar un equilibrio de largo plazo, un dólar más alto de estos niveles empeoraría otros de sus objetivos.

La suba del dólar de este primer bimestre vino de la mano del cambio de las metas de inflación, ¿fue una buena estrategia?

Creo que en parte, lo que muchos consideran como "errores no forzados" del Gobierno forma parte de una estrategia de concentrar las malas noticias en el primer semestre para ir hacia un segundo semestre con mejores variables. En el segundo semestre del año pasado el dólar estaba muy atrasado, ahora es clave que la inflación no vuelva a disparare. Nosotros no hacemos seguimiento del índice de precios, pero vimos que en febrero los precios no regulados de la economía se mantuvieron estables. Y eso es una buena noticia.

Entonces, ¿sería un año similar a 2016: un primer semestre malo y con expectativas de mejora en la segunda mitad?

En términos comparativos, el primer semestre no sería tan malo como el de 2016 en indicadores. Por ejemplo, vemos que hay un crecimiento de la actividad industrial de la última parte de 2017, con un crecimiento de 2,6%, con un resentimiento del consumo, que en enero cayó un 2% interanual. Esto se debe al ajuste tarifario y los nuevos precios de la economía por la devaluación con lo que todavía son salarios viejos, ya que las paritarias aún no están operativas.

Por un lado, se ve que puede haber una mejora en ciertos sectores, pero que tampoco hay mucho margen para una suba del dólar que impacte a los precios porque se resiente la capacidad de compra.

¿No ve margen para que el dólar siga subiendo?

No hay margen para trasladar a los precios finales una nueva devaluación, con salarios viejos. La demanda no tira si subís los precios, ahí el mostrador actúa como un aliado para el Banco Central, que no interviene en el mercado de cambios.

¿Qué rol tendrá el agro y la sequía en el campo?

Como argentina forma precios en el mercado mundial, ni bien se conocieron las noticias de la sequía en el campo local, subieron los precios internacionales. Esta suba de precios puede haber compensado hasta el 80% de la pérdida de volumen que se verá en la cosecha. En términos macro, hay cierta compensación. Sin dudas, una mala cosecha es una pésima noticia, pero puede que no afecte tanto a la cadena de pagos.