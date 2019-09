Varios bancos sugieren reservar los dólares un día antes de retirarlos

Desde el lunes negro posterior a las PASO, los ahorristas retiraron u$s 3530 millones del sistema financiero: u$s 3000 millones de sus cajas de ahorro en moneda extranjera y el resto de plazos fijos dolarizados hasta el martes pasado, última cifra disponible del BCRA, por lo que en le mercado estiman que al día de hoy ya van más de u$s 5000 millones de retiros, la mayoría de caja de ahorro.

De los u$s 32.578 millones que había en los bancos el viernes previo a las PASO, cayó a u$s 29.048 millones el martes pasado. Esto motivó a que las entidades salieran a importar billetes desde los Estados Unidos, tanto desde la Reserva Federal como desde Bank of America, que son las dos instituciones proveedoras de dólares. Por lo tanto, si alguien ve camiones de caudales por el Aeropuerto de Ezeiza, no significa que se están fugando las divisas, sino todo lo contrario, ya que las están importando.

Por un tema logístico, las cientos de sucursales que tienen los bancos no pueden tener todos los dólares físicos que la gente quiera sacar, entonces deben planificar los envíos de camiones de caudales.

La presencia de camiones de caudales por el Aeropuerto de Ezeiza no significan que se están fugando las divisas, sino todo lo contrario, ya que las están importando.

De ahí que varias entidades sugieren a quien quiera comprar o retirar más de u$s 5000 que avise antes de las 12 del mediodía y al día siguiente hábil lo puede pasar a buscar, sin límite máximo. Pero hasta u$s 5000 se lo pueden entregar en el día.

En las sucursales de las provincias del interior del país recomiendan avisar con dos días de anticipación por un tema de distribución de billetes en las sucursales, que ahí tardan más en llegar.

“El retiro es personal, pero el aviso puede ser telefónico”, indicó un banquero.