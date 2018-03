Vanoli se fue por las ramas y cortó cuando le preguntaron si CFK le ordenó operar dólar futuro

La pregunta podía ser respondida con un escueto si o un igual de corto y rápido no. Sin embargo, el ex presidente del Banco Central (BCRA), Alejandro Vanoli, se fue por las ramas e intentó explicar lo inexplicable cuando un periodista le preguntó si recibió instrucciones de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner o del ex ministro de Economía, Axel Kicillof, para operar en forma indiscriminada, y con consecuencias para este Gobierno, el dólar futuro.

Ante la interminable respuesta, el periodista Reynaldo Sietecase intentó interrumpirlo en varias ocasiones a lo que Vanoli hizo caso omiso y siguió con su explicación, acto seguido se cortó la comunicación y pese a que los productores trataron de volver a ponerse en contacto con el ex funcionario todo fue en vano, ya que el teléfono daba apagado.

El ex titular de la autoridad monetaria debió comparecer ayer ante la Justicia en la causa que investiga la indiscriminada venta de dólar futuro en el último tramo de la gestión kirchnerista, deuda que fue heredada por la nueva gestión de Mauricio Macri.

“Esta imputación no corresponde, todos éramos funcionarios designados legalmente actuando de acuerdo a leyes y normas. El BCRA en su carta orgánica establece que tiene que ejecutar la política cambiaria que formula el Congreso que aprobó un presupuesto con un tipo de cambio del tipo de referencia de 10,60 pesos”, justificó.

Atribuyó la operatoria del BCRA a “generar mecanismos de estabilidad económica que tendían a evitar lo que después pasó”.

“La operatoria de dólar futuro se hace desde 2005, no innovamos absolutamente nada”, aseguró.