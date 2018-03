Valor del mercado de Sony crece u$s 3.300 millones en un día por James Bond y Adele

Sony Corp. aumentó su valor de mercado en u$s 3.300 millones tras informar ganancias mejores a las esperadas con una gran mano de Hollywood, la música y los videojuegos el trimestre pasado. Las acciones treparon 12 por ciento y alcanzaron 2.836 yenes en Tokio ayer, el mayor aumento desde octubre de 2008, en comparación con un avance del 2 por ciento para el Nikkei 225 Stock Average.

Los ingresos netos de Sony se dispararon a 120.100 millones de yenes (u$s 989 millones) en el último trimestre, con lo cual superaron el promedio de 91.100 millones de yenes entre cuatro estimaciones compiladas por Bloomberg. El viernes, Sony reconoció debidamente a la película de James Bond "Spectre" y las ventas récord del disco "25" de Adele, que no estuvo disponible en los servicios de streaming Spotify y Apple Music. Su división de videojuegos, la más grande según las ventas, vendió más consolas PlayStation 4 y títulos de software para ayudar a compensar el hundimiento de los pedidos de sensores hechos por clientes de smartphones como Apple Inc. y Samsung Electronics Co. "Los resultados contuvieron una mezcla de factores positivos y negativos, pero el balance fue ligeramente positivo", escribió Mika Nishimura, analista de Credit Suisse Group AG en Tokio. "Entre los factores positivos están los resultados enérgicos de los videojuegos, la música y otras divisiones y la confirmación de un progreso constante de las mejoras estructurales en el segmento de dispositivos móviles".

Sony informó que las ganancias de la división de dispositivos móviles en el tercer trimestre fueron de 24.100 millones de yenes, más del doble que en el mismo período del año anterior, a pesar del impacto negativo de la devaluación del yen. La empresa mencionó un cambio hacia modelos caros y reducciones de costos.

Si bien Sony no cambió sus proyecciones de la empresa para el año, lo que incluye ingresos operativos de 320.000 millones de yenes, la empresa elevó sus pronósticos para los videojuegos debido al crecimiento de las ventas de redes y bajó las expectativas para la unidad de dispositivos que produce sensores de imágenes.

La unidad de chips sufrió las consecuencias de la desaceleración de la demanda de smartphones en tanto los mercados maduraron y China desaceleró. La división sufrió una pérdida de 11.700 millones de yenes un trimestre después que Sony asumiera un ajuste de 30.600 millones de yenes en el valor contable de su unidad de baterías. Se redujo la proyección de ingresos operativos de la división para el año de 121.000 millones de yenes a 39.000 millones de yenes.

Los ingresos operativos de los videojuegos serán de 85.000 millones de yenes, cerca de 6 por ciento más que en un pronóstico hecho en octubre, dijo Sony.