¿Utopía argentina?: de la mano del FMI Grecia salió la crisis y emitió a tasa negativa

Tras una crisis sin precedentes en 2011, Grecia pudo iniciar un ciclo de recuperación económica, financiera y social. Como corolario de dicho proceso, esta semana el país heleno logró emitir deuda ofreciendo menos del 0%. Grecia tuvo que salir de la crisis pidiendo ayuda al FMI en 2011, algo similar a lo que hizo el gobierno argentino en 2018. En el caso de Grecia contaron con la ayuda (no menor) del Banco Central Europeo (BCE). Si bien Grecia emitió a tasas negativas, los analistas locales consideran que resulta un ejemplo utópico para Argentina.

Las reformas estructurales y económicas diseñadas y lideradas por el Fondo Monetario Internacional en 2011 encaminó a los griegos a que deban llevar a cabo sacrificios importantes para salir de su crisis. Con este proceso en marcha, el país europeo pudo volver a ser un participante en los mercados globales emitiendo deuda a tasa negativa. Esta semana, el gobierno griego emitió 487.5 millones euros o u$s $ 535.31 millones de deuda a tres meses con un rendimiento de menos 0,02%.

Si Argentina quisiese emitir deuda en el mercado, y mirando la curva local como referencia vemos que la deuda de corto plazo en dólares rinde 160% a 2020 y en torno a 60% a 2024. Pese a que Argentina se encuentra en un plan económico junto al FMI, los analistas locales consideran que estamos lejos de que el país pueda repetir el camino griego.

Al igual que Argentina hoy, en el rescate intervino el FMI, pero al ser un país del euro, también actuaron el BCE y la comisión europea (la famosa troika).

Para salir de la crisis, pesó la ayuda del BCE.

Alejandro Terán, operador de Portfolio Investment mostró un paralelismo entre ambos países.

“Grecia y Argentina comparten un historial similar a lo largo de décadas de vivir por encima de sus posibilidades. Han tenido gobiernos gastadores que con frecuencia se endeudaron y terminaron no pudiendo pagar, es decir, ingresaron en defaults. De hecho, Grecia llegó a mentir en su contabilidad y su crisis estalla al ser descubierto el fraude en las estadísticas. Aun así, Grecia se benefició de un rescate gigantesco del FMI, Banco Central Europeo y la comisión europea porque además estaba en riesgo la estabilidad del euro y del sistema bancario europeo”, señaló Terán.

Un análisis similar destacó Francisco Velasco, head de research de Banco Mariva quien as su vez consideró que, pensar en tasas de interés negativas para la deuda argentina suena imposible.

Para los analistas, pensar en tasas negativas para emisión de deuda argentina "suena imposible".

“Grecia recorrió un camino que incluyó quitas a acreedores privados y un plan de austeridad muy severo. Pero la clave para que la parte corta de la curva rinda negativo no viene por ahí, sino por el respaldo del BCE que inyecta liquidez que termina fomentando la búsqueda de rendimiento. De hecho, el peso de la deuda de Grecia está en torno a 180%, una carga mucho más pesada que la de Argentina”, explicó Velasco.

Grecia, un ejemplo lejano

Para que Argentina pueda emitir a tasas más bajas, no solo debe resolver su problema de deuda, sino que también deberá solucionar sus inconvenientes internos como la inflación y el nivel de actividad. A esta altura, y pese a que Grecia sufrió una importante crisis económica de la cual aun se encuentra recuperándose, el ejemplo del país heleno se muestra como un ejemplo bastante lejano para Argentina.

Joaquín Bagues PPI, head of strategy de Portfolio Personal Inversiones consideró que el ejemplo griego es un caso diferente y que podríamos encontrar objetivos más cercanos para poder emitir deuda a menores costos que los actuales.

“Está claro que el camino es el de poder establecer un programa que sea de sustentable para Argentina, y al mismo tiempo atractivo para los inversores. Grecia ajustó y luego mostró mejores números. Sin embargo, el elemento central ahí es que está en la zona euro. No hay que ir muy lejos para buscar casos más alcanzables como el caso de Paraguay que emitió al 5% por un monto de u$s 290 millones a 17 años. Me conformaría con lograr eso”, sostuvo Bagues.

El factor sorpresa

Finalmente, Argentina todavía enfrenta el final de un proceso electoral muy largo y el cual generó un grado de inestabilidad enorme a todas las variables económicas y financieras locales. El mercado teme que, de confirmarse una victoria del candidato kirchnerista Alberto Fernández, vuelvan las políticas populistas. Sin embargo, el factor sorpresa puede aparecer, así como apareció en Grecia, dado que la realidad le impuso un baño de realidad al país europeo.

“En comparación, Argentina no es “too big to fall” y llegado el caso el FMI puede suspender las ayudas como ya lo hizo en 2001 y actualmente con el ultimo desembolso. Sin embargo, hay una clave del caso griego que puso al país en donde está hoy. En 2015 en Grecia, un gobierno de izquierda ganó la elección por oponerse a seguir el ajuste del gasto público. Este gobierno se topó con la “realidad” desde el ejecutivo y se mantuvo el rumbo. Esta señal, sumada a condiciones de bajísimas tasas contribuyeron a lo que observamos hoy”, remarcó Terán.

En concreto, para el operador de Portfolio Investment, para Argentina podría darse que, si como todo hace suponer, gana Alberto Fernández y termina implementando políticas razonables de gasto y financiamiento, los costos futuros de renovar deuda bajen significativamente.