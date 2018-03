Una tregua para el petróleo: subió hasta los u$s 29,53 pero la incertidumbre persiste La suba, de 4,16%, es la mayor desde el 28 de octubre pasado, cuando avanzó hasta los u$s 45,54. El ascenso de hoy se debe a razones técnicas por el cambio en el nuevo mes de referencia tras los fuertes descensos que lo pusieron cerca de los u$s 20.