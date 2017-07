Una señal para el mercado: por qué bajaron los bonos en dólares

Pese a las fuertes subas que experimentó el dólar en los últimos días, la mayoría de los bonos en dólares que operan en el mercado local ajustaron posiciones en el transcurso de la jornada.

“Los inversores suelen buscar más estos instrumentos para cubrirse. Sin embargo, hoy están cayendo, quizás porque intuyen que el rally del billete está cerca de un techo”, explicó Diego Martínez Burzaco, director de MB, en diálogo con Cronista.com.

Entre los bonos nominados en dólares terminaron en baja: Bonar 2022 (-0,81%, u$s 104,5); Bonar 2027 (-0,52%, u$s 105,65); Bonar 2019 -ley Nueva York- (-0,93%, u$s 106); Bonar 2025 (-0,39%, u$s 102,50); Bonar 2037 (-1,02%, u$s 102); Bonar 2046 -ley Nueva York- (-1,45%, u$s 101,95); y Argentina 2117 (-0,17%, u$s 90,70).

"La volatilidad del dólar se traslada a los precios de los bonos, por lo cual las variaciones de los títulos están más atados a la moneda que a su riesgo particular", añadió Ramiro Marra, director de Bull Market Brokers, en diálogo con Cronista.com.

También finalizaron con signo negativo: Bonar 2018 (-0,92%, u$s 107,50); Discount 2033 -emisión argentina 2010, ley argentina- (-0,40%, u$s 150,30); Discount 2033 -ley Nueva York- (-0,49%, u$s 153); Discount 2033 -ley Nueva York en dólares- (-0,58%, u$s 153), y el Par 2038 -ley Nueva York- (-2,43%, u$s 64,30).

En cambio, los bonos en dólares que concluyeron en alza son el Bonar 2020 -ley argentina- (0,18%, u$s 112,30), Bonar 2024 (0,04%, u$s 114,45) y Lete 17.07.17 (0,02%, u$s 1725,29).

El dólar estadounidense minorista concluyó a 17,38 pesos por unidad para la venta.

También influye en el ánimo del mercado el anuncio de la Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos de modificar su política y recortar sus estímulos monetarios.

"Esa decisión de la Fed impacta de forma directa en las tasas de interés a largo plazo de los Bonos a 10 años del Tesoro estadounidense, y esto, de inmediato, presiona a los bonos de los mercados emergentes. Además, de presionar en spreads, también golpea a las monedas de estos países", agregó otra fuente del mercado.