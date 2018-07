Una ola de ventas que no funcionó

Antes de la llegada de Luis Caputo al Banco Central (BCRA), el ex presidente de la entidad Federico Sturzenegger intentó frenar la corrida cambiaria por medio de la venta de dólares, una medida con la que el BCRA abandonó por algunas ruedas la tan defendida "flotación libre". Sin embargo, sólo entre marzo y el 13 de junio, último día de Sturzenegger en el BCRA, el organismo desembolsó u$s 10.960 millones y en ese mismo periodo el dólar pasó de

$ 20,42 a $ 26,69.

Si bien es cierto que en 2016 el saldo fue comprador por u$s 3536 millones y en 2017 vendedor por u$s 88 millones, solo en marzo de este año se vendieron u$s 2040 millones y todavía no había arrancado la corrida cambiaria. En abril, hasta el 25, cuando subió la tasa de EE.UU. y se desató la corrida, se entregaron otros u$s 1024 millones, mientras que entre el 25 de abril hasta el 13 de junio inclusive, el BCRA gatilló u$s 8533 millones más.