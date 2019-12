Una fintech permitirá enviar y recibir remesas, sin las limitaciones del cepo al dólar

En la actualidad, los extranjeros en la Argentina envían unos u$s 3500 millones y reciben otros u$s 1500 millones desde el exterior. Los principales corredores de envío para el país son España, Bolivia y Paraguay.

Este flujo de dinero se ve afectado por múltiples factores: si las remesas se hacen vía bancaria, el trámite en algunos casos puede resultar lento o costoso. Este último adjetivo le cabe también a las remesadoras tradicionales, que pueden llegar a cobrar hasta un 10% de fee sobre el dinero envíado, en concepto de spread y de comisiones por esta transacción.

Con esto en mente, la fintech regional XCOOP anunció la semana pasada que desde Navidad comenzará a estar operativa en la región. La digitalización del negocio de remesas les permitirá, sobre todo a los no bancarizados, enviar dinero a sus familiares en el exterior desde su celular.

"El dinero de las remesas se gasta principalmente el alimentos, salud y vestimenta, de modo que estamos hablando de necesidades básicas. Creamos un sistema que tiene como objetivo la inclusión financiera de los sectores más vulnerables, para llevarles una solución más sencilla y menos costosa", explicó Alex Torriglia, COO de XCOOP. "Creemos que el modelo tradicional no ofrece una respuesta acorde con las necesidades de la población que utiliza este servicio. En el mundo, la transformación digital de este sector ha sido gigantesca, ya que los nuevos jugadores digitales captaron el 40% del mercado. En nuestra región somos los primeros en ofrecer este servicio", dijo Torriglia.

El ejecutivo explicó que si bien la plataforma está activa para enviar dinero a 97 países, la compañía está abocada "en esta primera etapa a los corredores latinoamericanos que implican presencia propia en 27 países de América y aquellos países de Europa que mantienen un alto flujo de remesas con la región. Los primeros corredores que estarán operativos en el primer trimestre del 2020 serán Paraguay, Brasil y España", anticipó Torriglia, que se alió con una firma importante local de pagos.

El contexto del cepo cambiario no desalentó a la compañía. Si bien el control de capitales no pone tope a las transferencias al exterior, sí lo hace para la compra de divisas en u$s 200 mensuales. En la compañía explicaron que el monto promedio de las remesas es de u$s 300 mensuales, pero que en este caso no hay operaciones cambiarias. Los usuarios cargan pesos en la billetera, ordenan el envío de dinero, que se acredita en la cuenta de XCOOP en el país receptor, directamente en la moneda de destino.