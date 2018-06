Una fintech incursiona por primera vez en el negocio de los cajeros

De a poco se pone en marcha la maquinaria para cumplir el ambicioso objetivo del Banco Central de duplicar la cantidad de cajeros automáticos disponibles en el país. Actualmente, en Argentina existen cerca de 15.000 terminales y la autoridad monetaria espera elevar ese número a 30.000 en los próximos años.

Tras la norma impulsada por el BCRA, que obliga a las entidades financieras a permitirles a sus clientes operar con ATMs provistos por no bancarios, publicada el pasado diez de abril, la red jujeña SOS Genial finalizó su programa de integración con Red Link y planea poner operativas estas terminales antes de fin de año.

Se trata de la primera fintech argentina en incursionar en el negocio de cajeros no bancarios. Con esta integración, dieron el primer paso en la puesta a punto necesaria para comenzar a operar. Según explicaron en la compañía, el contrato con Red Link le permitirá a los usuarios de esta red de cajeros acceder a las cuentas tanto de Link como Banelco para poder realizar extracciones, consultas y adelantos con tarjeta de crédito.

Pero el acuerdo, es el puntapié inicial para un trabajo técnico que puede durar de entre tres a seis meses. Recién hacia fines de año estos cajeros van a estar disponibles, primero en Jujuy, luego la idea es extender su influencia por el NOA y más tarde llevarlo a otras provincias.

Raúl Zarif, CEO de la compañía, manifestó su entusiasmo en diálogo con El Cronista. "Esta integración presenta un potencial de negocio a los bancos, que a su vez, van a poder extender su red de cajeros, pero terciarizando ese costo. Se necesitan cajeros automáticos que funcionen las 24 horas del día y en todos los rincones del país y quizás a muchas entidades no les conviene ofrecerlos, porque tienen que hacerlo en forma gratuita y con un costo de mantenimiento y seguridad que es alto. De esta manera, podemos trabajar en forma conjunta para aumentar la integración financiera".

Zarif afirmó que hay un fuerte interés de inversores internacionales en participar de este negocio y que recién el año que viene cree que estos ATM no bancarios, que se colocaran en farmacias, supermercados y lugares estratégicos de las zonas urbanas y suburbanas, se van a integrar al ecosistema financiero.

La desregulación del mercado de los ATM fue impulsada por la entidad que preside Federico Sturzenegger hace más de un año. Sin embargo, recién a principios de abril el BCRA obligó a las entidades bancarias y las redes como Link y Banelco a permitir que estas terminales no bancarias se sumen a su estructura. En aquel momento, el BCRA destacó que esta norma busca impulsar la instalación de cajeros por parte de entidades no financieras con el objeto de facilitar el acceso del público a la extracción de efectivo y a la realización de transferencias, pagos y otras operaciones por vía electrónica, en cumplimiento de sus objetivos de inclusión financiera y desarrollo del sistema en un marco de competencia".

La fintech de Zariff, que es una plataforma que incluye una billetera digital, una tarjeta prepaga y esta red de cajeros propios opera principalmente en Salta, Jujuy, Tucumán, Salta, Córdoba y algunos sectores de la provincia de Buenos Aires. Se sabe que las transacciones en estos cajeros tendrán un costo operativo, aunque aún no está definido el monto. "En Estados Unidos ronda entre los u$s 7 y u$s 14 por operación. En Argentina, será mucho menor", avanzó Zarif.

Otra que ingresó al negocio de los cajeros extrabancarios es la compañía del argentino Sebastián Pondeliz, Oddisey, que desde 2013 explotaba este rubro en Estados Unidos. A diferencia de SOS Genial, que realizó una alianza con uno de los jugadores preexistentes en el mercado local, como Link, Odissey montó su propia red desde cero: Octagon, con la que competirá con Banelco y Link.

Según adelantó Pondeliz a este diario ya hay 4000 cajeros vendidos para comenzar a operar en esta red "desde Usuahia hasta La Quiaca".