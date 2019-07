Una consultora inglesa no descarta que el FMI pida reestructurar la deuda

Un informe de Capital Economics analizó con dureza la situación de la deuda argentina. Si bien reconoció que una reelección de Mauricio Macri disminuiría el riesgo de default, la consultora londinense no descartó que el propio FMI pueda propiciar una reestructuración de deuda.

El reporte repasa las proyecciones del FMI y recuerda que el organismo espera que el ratio de deuda sobre PBI pase a 64% en 2024, tras alcanzar 86% el año pasado. Para Capital Economics esos números son muy optimistas.

La consultora complementó las proyecciones del FMI con dos escenarios posibles sobre la deuda argentina. En el primero, asume tipo de cambio real estable, modesto déficit fiscal y crecimiento de 2,5%. Como resultado, la relación deuda-PBI quedaría estancada en 80-90% hacia 2024. Un segundo escenario "más plausible" plantea una devaluación real de 20% y un mayor déficit fiscal, lo que llevaría la deuda a 120% del PBI en 2024.

"Claramente hay cierta incertidumbre sobre cómo se desarrollarán los eventos, y las elecciones de octubre marcarán la diferencia. Pero creemos que es más plausible que el índice de deuda de Argentina aumente en los próximos años, no que caiga", afirmó Capital Economics.

En ese sentido, el informe sostiene que, si bien el riesgo de default sería mayor en caso de un gobierno "populista", los riesgos de no pagar la deuda están subestimados en el caso de que gane Macri o, incluso, un peronista más moderado. Según explicaron, para que el acuerdo con el FMI triunfe, un punto fundamental es que Argentina recupere el acceso al mercado voluntario de crédito, a la vez que el organismo considere que el ratio deuda-PBI es sustentable.

La relación entre deuda y PBI que se registró a fin de 2018, tras la devaluación, fue 86%

"A menos que los rendimientos de los bonos en dólares caigan significativamente de sus niveles actuales de alrededor del 11,5%, será cada vez más difícil para el FMI argumentar que Argentina recuperará el acceso a los mercados globales de capitales durante el curso del préstamo (que finaliza en 2021)", apuntó el informe y recordó que en los últimos 8 años no hubo ninguna emisión de deuda a los niveles que hoy podría colocar Argentina.

Capital Economics puntualizó que se puede dar un círculo vicioso en el que los altos rendimientos de los bonos mantengan la presión sobre el índice de deuda que, junto con la incapacidad para recuperar el acceso a los mercados, pondrían al peso bajo presión, lo que reforzaría aún más los temores sobre la sostenibilidad de la deuda.

El ratio entre deuda y PBI que Capital Economics estima plausible para 2024 es 120%

En ese caso, el propio FMI podría pedir una reestructuración de deuda porque no le puede prestar a un país que no cumple con sus criterios. "Es cierto que solo porque el FMI solicite una reestructuración de la deuda, eso no significa necesariamente que el gobierno elegirá el default. Después de todo, podría decidir renunciar a la financiación del FMI y no reestructurar", concluyó Capital Economics. No obstante, consideró poco probable que esto ocurra porque generaría un "colapso" en el peso y un salto en los rendimientos de los bonos, lo que agravaría los problemas de sostenibilidad de la deuda.

El miércoles, la calificadora Moody's había advertido que la incertidumbre política complicaba las emisiones de deuda del gobierno nacional, provincial y el sector corporativo. Incluso, proyectó la posibilidad de una reestructuración de deuda pública en los próximos 2 o 3 años, que tendría más chances de ocurrir si el Macri no renovara su mandato y Argentina siguiera afuera del mercado internacional.