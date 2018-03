Una Commodity diferente: defensores del cannabis abogan por un mercado de cáñamo

La inestable transformación de la planta de cannabis de ser una hierba ilegal a ser un producto básico convencional dará otro paso conforme los empresarios elaboran planes para lanzar derivados del cáñamo. La empresa Seed CX, de Chicago, ha aplicado ante un regulador estadounidense para convertirse en una plataforma de negociación de contratos financieros de cáñamo industrial, planta familia de la marihuana que se encuentra en productos tales como telas, champú, plásticos, materiales de construcción y alimentos.



Brian Liston, presidente de Seed CX, espera colocar tres mercados de seguimiento de contratos para semillas de cáñamo, plantas de cáñamo completas y extracto de planta de cáñamo. Pretende eliminar lo que él llama un "estigma" sobre el producto básico.



"Tendremos éxito cuando el cannabis sea algo normal y también aburrido", dijo Liston, al diario británico Financial Times. El cáñamo, al igual que la marihuana, es un tipo de cannabis. Su cultivo en Estados Unidos siempre se ha visto obstaculizado por leyes federales que clasifican ambas variedades como sustancias controladas.



Pero el mercado de cáñamo obtuvo un visto bueno oficial en 2014, cuando la legislación agrícola estadounidense legalizó una nueva categoría de "cáñamo industrial" en los estados en que se permite su cultivo. El cáñamo industrial se define como una planta de cannabis con un nivel de THC (tetrahidrocannabinol) de menos del 0,3%, la sustancia psicoactiva de la marihuana. El cáñamo contiene cannabidiol (CDB) que se piensa puede tener potenciales beneficios terapéuticos.



Al menos 27 estados han aprobado leyes relacionadas con el cáñamo industrial, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Liston dijo que Kentucky, Tennessee y Colorado representaron la mayor parte de la cosecha del año pasado. La producción registrada de cáñamo de Estados Unidos alcanzó su punto máximo previamente con la cifra de 150 millones de libras durante la segunda guerra mundial.



Seed CX ha presentado un proyecto de solicitud ante la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías de Estados Unidos para convertirse en un "centro de ejecución de intercambio", una plataforma comercial de compraventa similar a una bolsa, establecida en virtud de la Ley Dodd-Frank de reforma financiera de 2010, según dijeron personas familiarizadas con el asunto.



El regulador no respondió la solicitud de comentarios de FT. A Liston y a su cofundador, Edward Woodford, se les ocurrió la idea mientras estudiaban para sus maestrías en finanzas en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. "La industria del cannabis no ha sido explotada y es de difícil acceso", dijo el Liston. "Necesita todo tipo de servicios, y una gran cantidad de grandes negocios no desean que se les vea relacionados con el asunto".



Incluso si persuade a los reguladores, Seed CX también tendría que atraer a los comerciantes. Los contratos de futuros y de derivados similares tienden a tener dificultades si no se basan en un mercado de efectivo activo subyacente, algo que Liston dijo que también intentaría cultivar.



Michael Gorham, profesor de finanzas en el Instituto de Tecnología de Illinois, se mostró escéptico. "La inmensa mayoría de los contratos de futuros mueren dentro de los primeros cinco años de salir a bolsa", dijo. La marihuana también ha ido ganando estatus legal en Estados Unidos durante los últimos años. Alrededor del 86% de los estadounidenses vive en estados que permiten un cierto grado de uso médico o recreativo de la droga, según datos de ArcView Group, una red de inversores.



Las ventas legales aumentaron un 17,4% hasta los u$s 5,4 mil millones en 2015 y se prevé que alcancen los u$s 6,7 mil millones este año, estimó ArcView.