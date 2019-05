Un lunes negro que no fue: el mal día de los mercados no afectó al S&P Merval

Todo parecía indicar que sería un lunes negro después de que tras semanas de silencio el presidente Donald Trump lanzara un ultimátum tuitero para que China ceda en las negociaciones comerciales bilaterales. El fantasma de una guerra comercial reapareció, le causó al mercado de Shanghai su mayor caída en tres años, distribuyó números rojos por los mercados de toda Asia y Europa pero a pesar de los temores, dejó ilesos a la Bolsa porteña y los bonos soberanos argentinos.

"La duda en la apertura era si el mercado le cree a Trump o no, y parece ser que ya no le cree la amenaza, sabe que va a negociar", dijo Diego Falcone de Cohen. "Y respecto de los bonos lo que parece es que ya está muy barata, si crees que Argentina va a defaultear por supuesto que los precios son caros, pero si creés que no los precios son buenos", agregó.

La bolsa porteña operó en alza toda la jornada de ayer, aunque con cautela condicionada por el comportamiento de los mercados externos, un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que aumentará los aranceles a bienes chinos.

El índice S&P Merval de Buenos Aires abrió en baja, llegó a caer un 0,63% a 32.208,85 unidades, luego de acumular una mejora superior al 12% en las anteriores tres sesiones. Poco después revirtió la tendencia y subió 1,82% a 33.001,08 unidades.

Entre las empresas que lideraron la ganancias se destacó Ternium Argentina (+7,23%), Transener (+6,64%), Telecom Argentina (+5,31%), Transportadora de Gas del Sur (+5,21%) y Cablevisión (+4,90%).

Por su parte, Central Puerto perdió 1,66% y fue la que más retrocedió en la jornada. También cerraron en rojo BBVA Banco Francés (-0,80%), Aluar (-0,32%) y Grupo Financiero Galicia (-0,09%).

Así como las acciones arrancaron con caídas para darse vuelta y terminar con ganancias al cierre, el riesgo país argentino se sumó a la volatilidad de la jornada. Luego de subir durante gran parte de la rueda, pasó a bajar 15 unidades hasta los 916 puntos básicos.

Por su parte, los seguros de default (CDS) de la deuda local a cinco años operaban a 1140,20 puntos, lo que significó una baja de 1% en la jornada.

En esa línea, los bonos soberanos cerraron el día en verde, con subas promedio que no llegaron al 1%. El título que más ganó fue el Bonar 2016, con un avance del 1,21% en dólares, mientras que el bono Centenario le siguió con un 1,21%.

En Wall Street, donde la jornada fue algo más dura -el S&P 500 cayó 0,45%, aunque recortó pérdidas mayores que había anotado más temprano- las acciones argentinas que cotizan allí operaron mixtas. Las mayores subas fueron para Transportadora de Gas del Sur (+5,4%), Irsa inversiones y Representaciones (+3,4%) y Cresud (+3,1%). Entre las perdedoras estuvieron BBVA Banco Francés (-1,25%), Central Puerto (-1,25%) y Petrobras (-1%).

"Tras la recuperación ensayada en la última semana, los activos domésticos se vieron condicionados por el contexto externo, a pesar de lo cual lo resistieron satisfactoriamente mientras los inversores monitorean nuevas encuestas electorales, que estarían siendo más amigables al oficialismo, y el preliminar intento de un acuerdo político con la oposición", escribió el analista Gustavo Ber en un mail para sus clientes.