Un evento integral sobre lavado de activos

El "Special Global Workshop" dedicado a las finanzas del terrorismo fue organizado ayer por la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), fundada por Juan Félix Marteau, quien a su vez fue uno de los disertantes. El evento reunió en la Facultad de Derecho de la UBA a expertos de alto nivel y experiencia para pensar los desafíos que la Argentina y la región enfrentan en esta materia. El panel de apertura estuvo integrado por Santiago Otamendi, presidente del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y secretario de Justicia de la Nación. A lo largo del día, expusieron el juez federal Claudio Bonadio; Diego Enriquez, director de Análisis y Control Migratorio del Ministerio del Interior; Javier Martínez Sanchis, asesor legal del Directorio Ejecutivo del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de la ONU; François Roudie, responsable de la sección política de la representación de la Unión Europea en Buenos Aires; Raúl Plee, fiscal ante la Cámara de Casación Penal; Emanuele Ottolenghi, senior felow de la Foundation for the Defense of the Democracies; Nicolás Negri,coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia, entre otras personalidades. El cierre del seminario estuvo a cargo de la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.