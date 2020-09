Un dato que preocupa: reservas del BCRA, a un paso de perforar el piso de mayo

Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) quedaron a un paso de registrar un nuevo mínimo para los últimos tres años y medio. Según un informe provisorio dado a conocer este viernes por la propia autoridad monetaria, cayeron a u$s 42.454 millones y quedaron tan solo u$s 6 millones por encima del nivel que habían exhibido el pasado 28 de mayo, cuando retrocedieron a u$s 42.448 millones y provocaron que el directorio de la entidad endureciera el cepo cambiario mediante la puesta en vigencia de la Comunicación A 7030.

La persistente caída de reservas es precisamente lo que motivó que, en las últimas semanas, tomara fuerza el interrogante de si la autoridad monetaria dispondrá de nuevas restricciones cambiarias o de si aplicará un desdoblamiento cambiario. Y si bien desde el Gobierno han desestimado la posibilidad, la incertidumbre respecto a si continuará vigente el cupo de compra de u$s 200 mensuales ha llevado a que cientos de miles de ahorristas se apresuren a adquirir divisas en los últimos meses.

Desde el Gobierno insisten en que no está en estudio limitar la compra de divisas. De hecho, el propio Alberto Fernández desestimó la posibilidad la semana última. "Los cepos son malos, no lo potenciaría. Tenemos que ver cómo podemos acumular más dólares. Queremos que la gente confíe más en el peso", indicó en una entrevista televisiva concedida el miércoles 2 de septiembre. En ella, sin embargo, reconoció que la creciente demanda del dólar ahorro "es un problema muy serio, quisiera que la gente confíe más en nosotros".

Lo cierto es que la actual dinámica pareciera insostenible dado el nivel de reservas líquidas con las que cuenta la entidad. Según informó el propio BCRA en su último Informe Cambiario, 3,9 millones de “Personas humanas” totalizaron compras brutas de billetes por u$s 753 millones en julio, superando a las 3,3 millones de personas que habían adquirido u$s 629 millones el mes anterior. Para agosto, en tanto, se proyecta que las ventas de dólar ahorro escalaron hasta u$s 800 millones.

“Los últimos datos asociados a la posición de reservas netas del BCRA muestran una foto preocupante”, analizó este viernes el Grupo SBS en un informe. “Nuestra medida preferida de reservas netas (que descuenta encajes, swaps y repos pero no las tenencias de oro o los Derechos Especiales de Giro) se ubicó en u$s 9341 millones al 7 de septiembre, mostrando una importante caída con respecto a los u$s 9944 millones de fin de agosto y los u$s 11.180 millones de julio. Las reservas netas no caían a estos valores desde comienzos de octubre de 2015”, detalló el citado trabajo.

Otro de los puntos salientes del informe de SBS especifica que “el BCRA vendió u$s 493 millones en las primeras cinco ruedas de este mes y unos u$s 1295 millones en las últimas 20 ruedas, cifras que representan el 5% y el 12% de las reservas netas, respectivamente”. En ese sentido, alertó: “Es importante notar que el BCRA no vendía divisas a un ritmo similar desde fines de mayo, momento en que la entidad introdujo una serie de reglas (Comunicación A7030) que restringieron la demanda de divisas calmando la presión sobre las reservas por algunas semanas”

Ante este escenario, la consultora argumentó que “este ritmo de ventas de divisas parece difícil de sostener por mucho tiempo”. Y recordó que otros episodios de aceleración en las ventas también culminaron con nuevas regulaciones.

En el BCRA, en cambio, aseguran estar tranquilos ya que consideran que cuentan con las divisas necesarias para mantener el tipo de cambio sin devaluar.

"El Central viene acumulando saldos negativos en sus intervenciones diarias. Y eso se viene prolongando, no es solo algo que ocurre los primeros días del mes, cuando se incrementa la demanda por la estacionalidad del dólar ahorro. La brecha en niveles elevados termina generando un desaliento a la oferta en el mercado de divisas y a su vez incentiva la demanda", analizó Martín Vauthier, economista y director de la consultora Eco Go.

"Creo que en el muy corto plazo, el BCRA tiene algún margen para transitar la situación. Pero evidentemente es una dinámica que no se puede sostener en el tiempo. Imagino que la expectativa del BCRA y del Ministerio de Economía, en el corto plazo, está en ver cómo impactan en el mercado las señales que se den con la presentación del Presupuesto. Hoy una señal fiscal parece la más importante y después también se aguarda una señal de consistencia monetaria y financiera", sumó.

Respecto de los rumores de un desdoblamiento formal, Vauthier consideró: "Creo que no solucionaría ningún problema y generaría otros. En la medida que no se achique la brecha, no hay ningún esquema sostenible". Y entre los múltiples problemas que cree que generaría, destacó: "Por un lado, implicaría un obstáculo en las negociaciones con el FMI, teniendo en cuenta que siempre se mostraron opuestos a los esquemas formales de tipo de cambio múltiple. Un segundo obstáculo viene por el lado de los balances de las empresas: las que están endeudadas en dólares sufrirían un deterioro significativo de su balance. Y por otro lado, el Tesoro perdería recursos, porque dejaría de recolectar el impuesto PAIS".