Uber prepara una salida a bolsa que quedaría entre las más grandes de la historia

El mercado financiero se prepara para vivir otra salida a bolsa de una empresa de alto perfil. Uber anunció ayer que planea sacar a bolsa cerca de u$s 10.000 millones en acciones en su esperada Oferta Pública Inicial (IPO).

De esta forma, Uber planea alcanzar una valoración bursátil de entre u$s 90.000 y u$s 100.000 millones, por debajo de las previsiones anteriores que barajaban los bancos de inversión, que la situaban en hasta u$s 120.000 millones. Este recorte se vio impulsado por pobre desempeño de su competidor Lyft, que salió al mercado a fines de marzo y que ayer vio desplomarse sus acciones más de 7%.

Según informó la agencia de noticias Reuters, la firma estadounidense de transporte de pasajeros hará hoy públicos sus documentos de registro ante la SEC y comenzará su roadshow de inversores el próximo 29 de abril. La esperada salida a la bolsa se concretaría recién para el 10 de mayo. Goldman Sachs y Morgan Stanley liderarían la operación.

Si bien el objetivo es ambicioso, hay dudas entre los inversores. En febrero de este año, la compañía que cambió la manera en que las grandes ciudades se transportan, anunció que generó u$s 50.000 millones en reservas brutas en 2018. Si bien este número representa un 45% más que en 2017, las cifras muestran una desaceleración del crecimiento. De los u$s 1400 millones de ingresos netos en 2018, solo u$s 3.000 millones se registraron en los últimos tres meses del año, solo un 2% más que el trimestre anterior.

El aplanamiento en el meteórico ascenso de la empresa con base en San Francisco puede ser motivo de preocupación entre los inversores.

El negocio de Uber abarca desde la reserva de automóviles y la entrega de alimentos en varios continentes hasta la reserva de fletes y los taxis voladores, y se dedica a la investigación de la tecnología de conducción autónoma. Y si bien presenta un modelo novedoso, lo cierto es que la compañía no consigue todavía reportar ganancias.

La salida a bolsa de Uber se da en medio de lo que los hombres del mercado llaman un “super ciclo” de IPOs, al mismo tiempo que otros gigantes techies de Estados Unidos. La expectativa es que esta colocación supere a la que hizo Facebook en 2012 cuando consiguió levantar u$s 16.000 millones y que quede en segundo lugar después la de la china Alibaba, que en 2014 recaudó u$s 25.000 millones y se convirtió en la IPO más grande de la historia.

La semana que viene hará lo propio Pinterest.