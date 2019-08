Trump sacude a los mercados del mundo tras anunciar nuevos aranceles a China

Las bolsas europeas se apuntaron su mayor caída del año el viernes y los rendimientos de los bonos alemanes tocaron mínimos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump lanzó su última ofensiva comercial contra China, dañando a los mercados y generando un frenesí por los activos seguros.

Trump anunció la imposición de aranceles del 10% a importaciones chinas por valor de u$s 300.000 millones a partir del 1 de septiembre, escalando una prolongada y perjudicial guerra comercial entre las dos mayores economías mundiales. China dijo hoy que se verá obligada a tomar represalias.

El abrupto fin a la tregua en la disputa comercial coronó una semana crítica para los mercados mundiales, después de que la Reserva Federal recortó las tasas de interés pero rebajó las expectativas de nuevas bajadas más adelante.

Los mercados globales se zambulleron en un mar rojo, con un desplome del 2% en el índice paneuropeo STOXX, en su peor declive diario del año. El DAX alemán, muy sensible al comercio, y el CAC 40 francés perdían un 2,7%, tocando el último mínimos de dos meses.

El índice MSCI de acciones mundiales cedía un 0,6%, con fuertes pérdidas en las bolsas asiáticas. El Nikkei japonés cayó un 2,1%, Hong Kong retrocedió un 2,5% y los papeles en la China continental restaron cerca del 1,5%.

Los futuros de las acciones estadounidenses apuntaban a una apertura a la baja del 0,3% . El jueves, el índice S&P 500 perdió un 0,9%, tocando mínimos de un mes durante la noche.

El anuncio arancelario provocó una estampida en busca de activos seguros. Los rendimientos de los principales bonos de la zona euro se desplomaron, con un declive de más de tres puntos básicos de los retornos de las notas referenciales alemanas a 10 años, que tocaron un mínimo histórico del -0,529%.

Esta bajada imitó el descenso al 1,832% del retorno de los papeles a 10 años de los bonos del Tesoro estadounidense , su cota más reducida desde el 8 de noviembre de 2016, el día en que Trump fue electo presidente.

En los mercados cambiarios, el yen -considerado una moneda de refugio- trepó a máximos de cinco semanas frente al dólar y de dos años y medio ante la libra. El billete verde se depreciaba comparado con una cesta de seis divisas .

El euro se recuperaba a u$s 1,1099 desde un mínimo de dos años de u$s 1,1027. La libra esterlina se mantenía cerca de su cota más baja en 30 meses -cediendo un 0,1% frente a su par estadounidense, a u$s 1,2116 -, después de que la mayoría conservadora en el Parlamento británico se vio reducida en un escaño.

En los mercados de materias primas, el oro bajaba levemente, a u$s 1.435,46 la onza, tras haber subido un 2,3% en la víspera, quedándose cerca del máximo de seis años de 1.453 dólares tocado dos semanas atrás.

Los precios del crudo rebotaban tras la fuerte liquidación del jueves, con alzas cercanas al 2,5% del Brent y del West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos. En la víspera, ambos referenciales perdieron un 7% y un 7,9%, respectivamente.