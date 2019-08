Trump, intratable: tras atacar a la FED, siguió contra China y caen el petróleo y las bolsas

Hace instantes, el presidente norteamericano Donald Trump inició una cadena de mensajes en Twitter con referencias las "negociaciones fallidas" con China en el contexto de la llamada "guerra comercial" que libran ambos países.

Las acciones en Wall Street reaccionaron a las declaraciones con una fuerte caída, mientras que el petróleo se hunde un 7%, su mayor baja del año.

El mensaje de Trump no sólo fue sólo retórico: en su comunicación, el jefe de Estado norteamericano informa nuevos aranceles para bloquear el ingreso de productos del gigante asiático.

En uno de sus tweets, el primer mandatario norteamericano resaltó que Estados Unidos impondrá, a partir del 1 de septiembre, un arancel adicional del 10% sobre u$s 300.000 millones en bienes y productos procedentes de China hacia su país, que se suman a los u$s 250.000 millones ya arancelados al 25%.

Los nuevos tuits de Trump se suman a los que lanzó ayer, y en los que volvió a la carga para sumar un nuevo capítulo en su pelea con el presidente del Banco Central, Jerome Powell. Lo criticó severamente por bajar en forma insuficiente y previsible, la tasa, una merma que el mercado ya había descontado y que, por lo tanto, no tendría el efecto reactivador que el mandamás estadounidense esperaba.

La cadena de Tweets

En su cadena de tweets, Trump sostuvo que “nuestros representantes acaban de regresar de China, donde tuvieron conversaciones constructivas relacionadas con un futuro acuerdo comercial. Pensamos que teníamos un acuerdo con China hace tres meses, pero lamentablemente, China decidió renegociar el acuerdo antes de firmarlo. Más recientemente, China acordó comprar productos agrícolas de los Estados Unidos en grandes cantidades, pero no lo hizo”

Dentro de la cadena de mensajes, Trump señalo que “mi amigo el presidente Xi dijo que detendría la venta de fentanilo a los Estados Unidos, ¡esto nunca sucedió y muchos estadounidenses continúan muriendo! Las conversaciones comerciales continúan y mientras, Estados Unidos comenzará, el 1 de septiembre, imponiendo un pequeño arancel adicional del 10% sobre u$s 300.000 millones restantes de bienes y productos procedentes de China a nuestro país. Esto no incluye los u$s 250.000 millones ya arancelados al 25%”

Como cierre de la cadena, el presidente norteamericano dijo: “Esperamos continuar nuestro diálogo positivo con China sobre un acuerdo comercial integral, ¡y sentimos que el futuro entre nuestros dos países será muy brillante!”

La reacción del mercado

En los minutos siguientes al mensaje de Trump, la reacción del mercado es negativa. Los índices bursátiles revirtieron el avance inicial de la rueda y operan a la baja, cayendo mas de 1% desde los máximos de la rueda. El Merval acompaña la baja del día en los mercados globales. El petróleo se desploma un 7%.

Uno de los activos más golpeados tras los dichos de Trump fue el petróleo, el cual acumula una baja diaria del 7%. De esta manera, registra la mayor baja diaria del año.

Los índices bursátiles también sienten la baja. Tanto los principales índices de Wall Street como los índices regionales operan en terreno negativo. El Dow Jones , el Sp500 y el nasdaq caen 0,65%, 0,38% y 0,3%.

El selectivo S&P 500 muestra un rojo y el resto de los índices también caen, principalmente tras los dichos de Trump en la red social. El selectivo americano pierde mas de 1,3% desde los máximos.

El en ámbito local, el Merval también experimenta una fuerte contracción, revirtiendo la suba inicial y operando a la baja. Cae desde los máximos más de un 1,3%