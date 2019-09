Trump insultó a la Fed y pidió que lleve la tasa por debajo de cero

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a cargar contra la Reserva Federal a través de su cuenta de Twitter. En dos mensajes publicados en la red social, el mandatario pidió que la Fed baje la tasa a "cero o menos".

"La Reserva Federal debería reducir nuestras tasas de interés a cero, o menos, y luego deberíamos comenzar a refinanciar nuestra deuda. EL COSTO DE INTERÉS PODRÍA SER LLEVADO HACIA ABAJO, mientras que al mismo tiempo se alarga sustancialmente el plazo. Tenemos una gran moneda, poder y balance general", escribió en su primer tweet.

The Federal Reserve should get our interest rates down to ZERO, or less, and we should then start to refinance our debt. INTEREST COST COULD BE BROUGHT WAY DOWN, while at the same time substantially lengthening the term. We have the great currency, power, and balance sheet.....

Y siguió: "Estados Unidos siempre debe pagar la tasa más baja. ¡No hay inflación! Es solo la ingenuidad de Jay Powell y la Reserva Federal lo que no nos permite hacer lo que otros países ya están haciendo. Una oportunidad única en la vida que nos estamos perdiendo debido a estúpidos".

Así, hizo referencia al Banco Central Europeo (BCE), el Banco Nacional Suizo y el Banco de Japón que efectivamente han tenido tasas de interés negativas, como una forma de aumentar la demanda de préstamos y estimular las economías.

....The USA should always be paying the the lowest rate. No Inflation! It is only the naïveté of Jay Powell and the Federal Reserve that doesn’t allow us to do what other countries are already doing. A once in a lifetime opportunity that we are missing because of “Boneheads.”